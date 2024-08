Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/Fotiniya

Rusko stále priamo dováža viac ako polovicu všetkých nepotravinárskych tovarov, hoci by potenciálne mohlo niektoré z týchto produktov vyrábať doma.

„Štatisticky sa viac ako 50 % nepotravinárskeho tovaru priamo dováža. Ak zahrnieme aj komponenty, toto číslo sa zvýši na 70 % alebo viac. Do zahraničných ekonomík investujeme najmenej 15 biliónov rubľov (163 miliárd USD, 146,4 miliardy eur) ročne,“ uviedol Nikita Kuznecov, vedúci odboru na ministerstve, v rámci ekonomického fóra v meste Chabarovsk. Rusko nemôže vyrábať všetko, čo sa dnes dováža, pretože to nie je reálne, sú však oblasti, v ktorých zostáva potenciál domácich výrobcov do značnej miery nevyužitý, poznamenal.

„V súčasnosti nákupné oddelenia našich obchodných reťazcov v podstate fungujú ako obchodné oddelenia pre čínskych výrobcov. Musíme to zmeniť,“ zdôraznil Kuznecov. Rusko potrebuje posilniť svojich výrobcov, ktorí v súčasnosti prehrávajú s veľkými nadnárodnými značkami, uzavrel predstaviteľ ministerstva.