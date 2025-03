Foto: freepik.com/ijeab

Viac ako 11.400 firiem podalo za rok 2023 účtovnú závierku s chybami, celkovo išlo o štyri percentá spoločností. Najčastejšou chybou bola nesprávne vykázaná hodnota základného imania, zle ho uviedlo 5078 spoločností. Vyplýva to z analýzy portálu valida.sk.

„Ak firemné účtovné závierky obsahujú chyby, vysiela to signál o nedostatočnej kvalite spracovania účtovníctva či nedôslednosti v tejto oblasti. Takáto firma napríklad nevie získať bankový úver, pokiaľ si výkazy neopraví,“ upresnila Renáta Kiselicová z portálu s tým, že podať správne výkazy za pomoci softvéru nie je zložité, vyžaduje to však profesionálnu zodpovednosť.Pokiaľ základné imanie obchodnej firmy, ktorá ho povinne tvorí podľa Obchodného zákonníka, má v predloženej súvahe inú hodnotu, ako je k termínu zostavenia účtovnej závierky hodnota zapísaná v Obchodnom registri alebo v Registri právnických osôb, tak sa pri účtovnom výkaze zobrazí chyba. Druhou najčastejšou chybou bolo podanie nulového výkazu. Nulový či neúplný výkaz predložilo v roku 2023 do registra účtovných závierok 3270 firiem.

V prípade výskytu chýb je podľa Kiselicovej dôležité, aby firma podnikla kroky na zistenie, opravu a prevenciu podobných chýb v budúcnosti. Môže to mať totiž niekoľko dôsledkov, keď napríklad firme, ktorá podá chybné účtovné výkazy, banka zamietne žiadosť o úver. Zároveň, ak účtovná závierka obsahuje vážne chyby alebo nesprávne údaje, spoločnosť môže porušovať zákon o účtovníctve.“Chyby v závierke však môžu viesť aj k nesprávnemu vykazovaniu príjmov, výdavkov alebo iných daňových údajov, čo môže mať za následok daňové problémy a sankcie. V neposlednom rade môže byť vnímanie firmy verejnosťou negatívne ovplyvnené, ak sa zistí, že účtovná závierka obsahuje závažné chyby alebo nepresnosti,“ uzavrela Kiselicová.