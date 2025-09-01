Verejný dlh Slovenska opäť rastie: RRZ upozorňuje na nedostatočné dodržiavanie dlhovej brzdy

Hlavný cieľ rozpočtovej zodpovednosti, ktorým je dosiahnutie udržateľných verejných financií, nebol v roku 2024 dosiahnutý. Skonštatovala to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v Správe o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti za rok 2024. Napriek vysokým úrovniam verejného dlhu dochádza podľa RRZ opakovane len k formálnemu plneniu viacerých sankcií vyplývajúcich zo zákona bez toho, aby bol naplnený jeho účel, čo možno tiež považovať za jeho porušenie.
Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti v scenári nezmenených politík dosiahol 4,1 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo znamená, že verejné financie sa nachádzajú v pásme stredného rizika. Po prijatí viacerých opatrení, prijatých zo strany vlády a parlamentu, došlo v porovnaní s rokom 2023 k viditeľnému pokroku a ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti sa medziročne zlepšil o 2,1 percentuálneho bodu.
Zohľadnenie strednodobého vývoja verejných financií očakávaného RRZ, ako aj opatrení, ktoré boli prijaté v priebehu roku 2025, by zhoršilo dlhodobú udržateľnosť o 0,5 % HDP oproti odhadovanému stavu na konci roka 2024. Ide o schválenú valorizáciu miezd v školstve, navýšenie financovania fondu na podporu športu alebo novely zákonov o štátnej službe a službách zamestnanosti. RRZ taktiež predpokladá zvýšené tempo valorizácie miezd zamestnancov verejnej správy v poslednom roku volebného obdobia.
Vzhľadom na pretrvávajúci zlý stav verejných financií by vláda podľa RRZ mala čo najskôr predstaviť ďalšie ambiciózne a trvalé opatrenia vedúce k zlepšovaniu udržateľnosti verejných financií.
„Deklarovaným cieľom vlády je zníženie deficitu do volieb na 3,5 % HDP. To by si vyžiadalo opatrenia v hodnote 2,9 miliardy eur, resp. 2 % HDP. Ak by doterajšie konsolidačné balíčky boli realizované v plnej miere ako trvalé a nezavádzali by sa nové opatrenia zvyšujúce výdavky bez kompenzácie, rozpočtové ciele by do roku 2027 mohli byť takmer splnené,“ upozornili analytici. Na zastavenie rastu dlhu by to však podľa RRZ ešte nepostačovalo, keďže pre to sú nutné deficity maximálne na úrovni 2,5 % HDP.
Súčasný spôsob aplikácie ústavného zákona vládami a tiež parlamentom podľa RRZ nezabezpečil dostatočnú ochranu dlhodobej udržateľnosti, najmä z dôvodu absencie efektívnych výdavkových limitov a čisto formálneho prístupu k plneniu sankcií dlhovej brzdy. Napríklad vládou navrhované opatrenia na zníženie dlhu verejných financií predložené do parlamentu neboli podľa RRZ dostatočné a zmrazenie platov členov vlády bolo iba formálne, nakoľko si vláda zvýšila paušálne náhrady.