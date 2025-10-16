Systém vyplácania nemocenských dávok čaká od nového roka zmena. Nová právna úprava predlžuje obdobie, počas ktorého zamestnávatelia vyplácajú náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.
Ako informuje Sociálna poisťovňa, obdobie počas ktorého budú vyplácať náhradu príjmu zamestnávatelia sa predlžuje z 10 na 14 dní. Od 15. dňa práceneschopnosti bude poistencovi po splnení zákonných podmienok vyplácať dávku nemocenské Sociálna poisťovňa.
„Vyplýva to z konsolidačného balíka, ktorý schválil parlament s účinnosťou od 1. januára 2026,“ uviedla vo štvrtok v tlačovej správe Sociálna poisťovňa.
Obdobie, počas ktorého náhradu príjmu vypláca zamestnávateľ, sa od nového roka predlžuje z 10 na 14 dní trvania práceneschopnosti (ePN). Platí nasledovné:
- Do 31. decembra 2025 (súčasný stav): Zamestnávateľ vypláca zamestnancovi náhradu príjmu za prvých 10 dní ePN; od 11. dňa vypláca dávku nemocenské Sociálna poisťovňa.
- Od 1. januára 2026 (nový stav): Zamestnávateľ bude náhradu príjmu zamestnancovi vyplácať za prvých 14 dní ePN; Sociálna poisťovňa začne nemocenskú dávku vyplácať až od 15. dňa trvania ePN.
Ako sa zmena dotkne poistencov a zamestnávateľov? Tu sú príklady:
Pre ePN, ktoré vzniknú pred 1. januárom 2026, platia doterajšie pravidlá:
- Príklad: Ak ePN vznikne 31. decembra 2025 a trvá do 15. januára 2026, zamestnávateľ vypláca zamestnancovi náhradu príjmu do 9. januára 2026 (10 dní) a Sociálna poisťovňa nemocenské vyplatí od 10. do 15. januára 2026.
Pre ePN, ktoré vzniknú po 31. decembri 2025, platia nové pravidlá:
- Príklad: Ak ePN vznikne 1. januára 2026 a trvá do 15. januára 2026, zamestnávateľ platí náhradu príjmu za 14 dní, teda do 14. januára 2026. Sociálna poisťovňa vyplatí nemocenské až za deň 15. január 2026.
Pravidlá o prechode na dávku nemocenské po zániku pracovného pomeru zostávajú od 1. januára 2026 zachované, prispôsobujú sa však novému obdobiu náhrady. Podľa Sociálnej poisťovne to znamená, že ak ePN vznikne po 31. decembri 2025 a pracovný pomer zamestnancovi zanikne počas obdobia, kedy mu náhradu príjmu poskytuje zamestnávateľ (počas prvých 14 dní PN), nárok na nemocenské zo Sociálnej poisťovne vznikne od nasledujúceho dňa po skončení pracovného pomeru.