Veľké zmeny v dôchodkoch či pomoc rodinám: Pozrite si, čo všetko ešte chystá rezort Erika Tomáša!

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (HLAS) a predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) počas kontrolného dňa na ministerstve práce 25. júna 2025 v Bratislave. Foto: TASR

Ministerstvo práce chce v ďalšej časti súčasného volebného obdobia vlády presadiť viaceré dôležité zmeny. Ako priblížil minister práce Erik Tomáš, týkať sa budú dôchodkov, sociálnych služieb, podpory jednorodičov či rodín s deťmi.

Ďalšie výzvy, ktoré stoja pred rezortom práce, načrtol Erik Tomáš po stredajšom pracovnom stretnutí s premiérom Robertom Ficom. Témou ich rokovania bolo plnenie Programového vyhlásenia vlády. Premiér Fico po stretnutí viackrát zdôraznil, že trinásty dôchodok je pre súčasnú vládu nedotknuteľný a označil ho za vlajkovú loď sociálnej demokracie na Slovensku.

Po zavedení plnohodnotného trinásteho dôchodku od minulého roka však na rezort práce čakajú podľa Erika Tomáša aj ďalšie výzvy. Tie by sa do praxe mali dostať postupne vo zvyšnej časti súčasného volebného obdobia.

Tu sú hlavné výzvy pre rezort práce v ďalšom období:

Pomoc jednorodičom – tento projekt je rozpracovaný a schválenie príslušných zmien zákonov by malo prebehnúť cez leto tak, aby sa do praxe mohol dostať už na jeseň tohto roka. Spustiť by sa mal pilotný 2-ročný projekt financovaný z eurofondov, a to na sprevádzanie osamelých rodičov. Do praxe by sa mal dostať aj dočasný príspevok, ktorý bude mať presne stanovené kritériá.

Odstránenie diskriminácie matiek – v tomto prípade je príslušný zákon už v legislatívnom procese. Jeho podstatou je to, že výchova dieťaťa by už nemala mať negatívny vplyv pri výpočte dôchodku. Tieto pozitívne zmeny by sa mali odzrkadliť na zvýšení dôchodku matiek, ktoré sú už na penzii, ale aj tých, ktoré do dôchodku ešte len pôjdu.

Mal by sa zmeniť výpočet dôchodku pre matky? Áno Nie Odoslať odpoveď

Rodinné karty – opatrenia v oblasti podpory mladých rodín sú rozpracované, konkrétne v štádiu trhových konzultácií. Nové karty by mali slúžiť všetkým rodinám, aby si mohli uplatniť zľavy na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o deti.

Zvýhodnené úvery a nižšie daňové zaťaženie pre rodiny v závislosti od počtu detí – tieto opatrenia označil minister práce za pracovné návrhy, ktoré si ešte vyžiadajú viac času na zavedenie do praxe.

Reforma financovania sociálnych služieb – podľa Erika Tomáša ide asi o najväčšiu výzvu do druhej polovice volebného obdobia, keďže je ťažké nájsť potrebné prostriedky v čase konsolidácie verejných financií.

Kroky proti fiktívnym živnostiam – aj túto výzvu označil minister práce za náročnú. Podľa jeho slov už prebehli aj odborné konzultácie, pričom hlavným cieľom rezortu práce je dosiahnuť to, aby človek, ktorý je na pracovnom mieste zodpovedajúcom závislej práci, nebol nútený otvárať si živnosť.

Akých zmien by sme sa mohli dočkať v životnom minime či dôchodkovom veku, si môžete pozrieť v pokračovaní článku.

1 / 2