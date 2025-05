Veľké porovnanie dôchodkov na Slovensku a v Česku: Kto je na tom lepšie?

Foto: oPeniazoch.sk, generované AI

Dôchodky na Slovensku postupne rastú, no ako dopadli v porovnaní s našimi českými susedmi? Slovenskí dôchodcovia poberajú v priemere 699,62 eura mesačne, zatiaľ čo českí penzisti dostávajú 21 052 českých korún, čo je po prepočte približne 845 eur. Aj keby sme k slovenským mesačným dôchodkom prirátali novozavedený trinásty dôchodok, porovnanie stále vychádza v prospech českých dôchodcov.

O výške dôchodkov na Slovensku sa často vedú rôzne debaty. Faktom však je, že priemerný dôchodok u nás postupne rastie a v závere marca tohto roka sa už tesne priblížil k sume 700 eur. Priemerný starobný dôchodok v Česku presiahol v prvom štvrťroku 21 000 korún, keď na konci marca predstavoval 21 052 korún. Po prepočte na eurá tak českí penzisti dostávajú v priemere zhruba 845 eur, čiže o 145 eur viac ako seniori na Slovensku.

Čo sa týka predčasných starobných dôchodcov, aj tu je situácia podobná. Na Slovensku je síce priemerná suma predčasného dôchodku vyššia ako suma klasického starobného, no oproti Česku je stále nižšia. Výhodné podmienky odchodu do predčasných dôchodkov u nás spôsobili, že priemerná suma predčasného dôchodku vo výške 746 eur je podľa údajov Sociálnej poisťovne o zhruba 46 eur vyššia ako suma starobného dôchodku.

U našich západných susedov sú podľa údajov Českej správy sociálneho zabezpečenia predčasné dôchodky nižšie ako tie starobné. S priemernou výškou dôchodku v sume 19 489 korún, čo je v prepočte zhruba 781 eur, však predčasný dôchodcovia v Česku mesačne dostávajú o zhruba 35 eur viac ako na Slovensku.

Ešte výraznejšie sú pritom rozdiely pri porovnaní ostatných druhov dôchodkov. Vdovské či vdovecké dôchodky sú podľa štatistík v priemere v Česku vyššie o zhruba 150 či 166 eur. Podobne negatívne v prospech Slovenska vychádza aj porovnanie sirotských dôchodkov, ktoré sú u našich západných susedov vyššie o zhruba 220 eur.

Česká správa sociálneho zabezpečenia (ČSSZ) na konci prvého kvartálu vyplácala vyše 2,35 milióna starobných penzií. Ďalšie desaťtisíce dôchodkov poskytovali dôchodkové systémy rezortov obrany, vnútra a spravodlivosti. Ich penzie sú však ešte vyššie. Starobný dôchodok od ČSSZ malo na konci marca 956 500 mužov a takmer 1,4 milióna žien. Z toho trvalo krátenú sumu kvôli predčasnému nástupu do penzie poberalo 431 100 dôchodkýň a 330 900 dôchodcov.

Za posledných päť rokov sa priemerný dôchodok v Česku zvýšil o 46 percent. Na konci marca 2020 bol pritom ešte na úrovni 14 397 korún. Za týmto výrazným zvýšením boli hlavne mimoriadne valorizácie pre dorovnanie inflácie.

A ako v rovnakom porovnaní dopadlo Slovensko? Veľmi podobne. Kým v marci 2020 bol priemerný dôchodok na Slovensku 482 eur, o päť rokov neskôr bol spomínaných necelých 700 eur, čiže vzrástol o 45 percent. Tento nárast je tak veľmi podobný ako v prípade českých dôchodkov.

Ako by karty zamiešal trinásty dôchodok?

Slovenskí dôchodcovia sa od minulého roka môžu v závere roka tešiť aj na novú dôchodkovú dávku v podobe trinásteho dôchodku. Ten sa vypláca vo výške priemerného dôchodku za predchádzajúci rok. Vlani v prípade starobných dôchodkov dosiahol 606,30 eura.

Ak by sme aj tento dôchodok, ktorý u našich západných susedov nepoznajú, prirátali k priemernej mesačnej sume dôchodku, na priemerný dôchodok v Česku by to zďaleka nestačilo. Dostali by sme sa totiž v prípade slovenských dôchodcov na sumu zhruba 750 eur, kým v prípade českých je to už spomínaných 845 eur. Čiže stále o necelých sto eur viac.