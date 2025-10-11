Veľké firmy pri zavedení AI stratili miliardy: Prieskum odhalil hlavné príčiny neúspechu

Takmer každá veľká spoločnosť, ktorá zaviedla umelú inteligenciu (AI), utrpela počiatočnú finančnú stratu, zvyčajne v dôsledku nedodržiavania predpisov, chybných výstupov, zaujatosti alebo narušenia cieľov v oblasti udržateľnosti. Poškodenie povesti alebo právne problémy hlásili firmy menej často, oznámila tento týždeň poradenská spoločnosť EY. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spoločnosť EY svoje zistenia opiera o výsledky prieskumu, v rámci ktorého v júli a auguste oslovila na celom svete 975 manažérov zodpovedných za umelú inteligenciu v spoločnostiach s ročným obratom presahujúcim jednu miliardu dolárov (861,25 milióna eur). Celkové straty EY odhaduje na 4,4 miliardy USD, pričom ukazovatele ako rast tržieb, úspory nákladov a spokojnosť zamestnancov zaostali za očakávaniami. Oslovené firmy napriek tomu zostávajú optimistické a veria, že zavedenie umelej inteligencie v konečnom dôsledku prinesie významný prospech, uviedla spoločnosť EY.
„Umelá inteligencia jednoznačne zvyšuje efektívnosť a produktivitu, ľudia robia viac a rýchlejšie. Tvorba hodnoty však zaostáva, pretože tieto zisky sa spätne investujú do ďalšej práce, nie nevyhnutne do znižovania nákladov alebo do okamžitého zvyšovania príjmov,“ uviedol Joe Depa, globálny riaditeľ pre inovácie v spoločnosti EY.
Prieskum spoločnosti EY sa zameral na takzvanú „zodpovednú AI“, teda sériu ukazovateľov, ktoré hodnotia, či spoločnosti zaviedli interné zásady riadenia pre AI, komunikovali jasné pokyny o jej používaní a monitorovali dodržiavanie predpisov. Spoločnosti s komplexnejšie rozvinutými politikami zodpovednej AI vykázali lepšie výsledky v oblasti predaja, úspor nákladov a spokojnosti zamestnancov, uviedla spoločnosť EY.