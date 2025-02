Veľké čínske investície do infraštruktúry: Slováci sú na pochybách, vnímajú možné riziká! (prieskum)

PRIESKUM Na snímke slovenský premiér Robert Fico (vľavo) a čínsky prezident Si Ťin-pching si podávajú ruky počas stretnutia v Pekingu 1. novembra 2024. Foto: TASR/Xinhua

Názor Slovákov na prípadné čínske investície do veľkých infraštruktúrnych projektov na Slovensku nie je vôbec jednoznačný. Hoci časť ľudí by s nimi súhlasila, takmer polovica Slovákov vníma možné riziká, ktoré s takýmito projektmi môžu byť spojené.

O prípadnej participácii čínskych firiem na veľkých infraštruktúrnych projektoch na Slovensku sa začalo hovoriť najmä v súvislosti s vlaňajšou návštevou delegácie vedenej premiérom Robertom Ficom v najväčšej ázijskej ekonomike. Ambiciózne plány avizoval najmä minister dopravy Jozef Ráž, ktorý už predtým často rozprával o možnosti razenia rekordného diaľničného tunela pod Karpatmi čínskymi firmami.

Minister dopravy však vlani v novembri do Pekingu odchádzal s ešte ambicióznejšími plánmi. Hovoril napríklad o rozvoji nákladnej dopravy na bratislavskom letisku a prípadnej spolupráci s čínskym dopravcom, či modernizácii bratislavského prístavu, ktorý by sa mohol stať bránou pre tovar z Ázie do Európy. Viac si môžete prečítať v článku na tomto odkaze.

V súvislosti s touto návštevou sa na Slovensku rozprúdila aj debata, či by sme sa mali uberať touto cestou spolupráce s Čínou. Hovoríme totiž o medzivládnych zmluvách, pri ktorých sa v podstate obchádza štandardné verejné obstarávanie. Predstavitelia opozície taktiež varovali, že ázijská veľmoc si práve prostredníctvom takýchto projektov posilňuje svoj vplyv v regióne, čo môže byť v rozpore so slovenskými aj európskymi bezpečnostnými záujmami.

Názory sa rôznia, riziká si uvedomujeme

Čo na to hovoria Slováci? Na to sme sa pýtali v prieskume, ktorý pre web oPeniazoch.sk na prelome novembra a decembra 2024 realizovala spoločnosť ResSolution Group na reprezentatívnej vzorke 513 respondentov z internetovej populácie staršej ako 15 rokov. V zásade z výsledkov vychádza, že ani Slováci nie sú v tejto otázke zďaleka jednotní, významná časť si však riziká čínskych investícií do veľkých projektov uvedomuje.

Participáciu čínskych firiem na veľkých infraštruktúrnych projektoch na Slovensku totiž schvaľuje necelá tretina opýtaných. Určite by bolo za niečo cez 11 percent opýtaných, skôr za necelých 21 percent respondentov. Na druhej strane však takmer na chlp rovnaký podiel nesúhlasí. Určite je proti 17 percent respondentov, skôr nesúhlasí bezmála 16 percent Slovákov. Takmer 24 percent nebolo ani za ani proti, necelých 12 percent nevedelo odpovedať.

Existujú riziká spojené s prípadnou participáciou čínskych firiem na veľkých infraštruktúrnych projektoch na Slovensku? Áno Nie Odoslať odpoveď

Zaujímavý je z tohto pohľadu výrazný nepomer medzi pohlaviami. Kým muži totiž súhlasia s veľkými čínskymi investíciami až v takmer 42 percentách odpovedí, pri ženách je to len necelých 22 percent. Inak môžeme povedať, že s pribúdajúcim vekom respondentov stúpa aj otvorenosť Slovákov voči čínskym investorom v slovenskom hospodárstve.

Kým samotná podpora veľkých čínskych investícií na Slovensku je takmer presne rozdelená na polovicu, iné to už je, ak sa Slovákov pýtate na možné riziká spojené s takýmito investíciami. „Skoro polovica ľudí na Slovensku si myslí, že existujú riziká spojené s participáciou čínskych firiem na veľkých infraštruktúrnych projektoch, zatiaľ čo tých, ktorí si myslia, že také riziká neexistujú, je niečo vyše štvrtina,“ uviedol na margo výsledkov prieskumu Media Solution Director v ResSolution Group Jakub Fulín.

Na otázku, či existujú riziká spojené s takýmito investíciami čínskych firiem na veľkých projektoch na Slovensku, pritom odpovedalo „určite áno“ takmer 23 percent opýtaných a „skôr áno“ bezmála 26 percent respondentov. Riziká skôr neexistujú podľa 22 percent Slovákov a určite nie iba podľa niečo vyše 6 percent opýtaných. Nevedelo odpovedať vyše 23 respondentov.

Podobne ako v prípade otázky súhlasu s takýmito investíciami, pritom vnímanie miery rizika na Slovensku klesá s rastúcim vekom opýtaných. „Názor existencie rizík uviedli vo väčšej miere mladší respondenti, oproti tým starším,“ dodal Fulín.

Výskum realizuje agentúra ResSOLUTION Group metódou online zberu dát na reprezentatívnej vzorke internetovej populácie zo Slovenského národného panelu. Ide o jeden z najväčších výskumných panelov na Slovensku, ktorý v súčasnosti zahŕňa 25 000 respondentov. Jeho sponzorom je spoločnosť European National Panels, ktorá okrem Slovenska prevádzkuje online panely aj v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku.