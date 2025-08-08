Veľké banky zakladajú obrannú banku NATO: Pomoc s financovaním obrany aj novými investíciami

Banka ING so sídlom v Holandsku je jednou z piatich medzinárodných bánk, ktoré pracujú na založení obrannej banky Severoatlantickej aliancie (NATO). Táto banka s názvom Obranná, bezpečnostná a odolná banka (DSRB) bude zriadená s cieľom pomáhať členským krajinám NATO a ich spojencom s financovaním ich obranných potrieb, informuje bruselský spravodajca TASR.
ING informácie o spoluúčasti na vzniku obrannej banky potvrdila vo štvrtok (7. 8.) na svojej webovej stránke, správu v piatok prebrali viaceré holandské médiá.
Ďalšími bankami zapojenými do zakladania DSRB sú Commerzbank, JPMorganChase, Landesbank Baden-Württemberg a RBC Capital Markets. Očakáva sa, že sa k prvotnej skupine piatich bánk časom pripoja aj ďalšie finančné inštitúcie.
Zriadenie tejto banky nadväzuje na nedávny záväzok krajín NATO investovať päť percent HDP do obrany. DSRB je nezisková organizácia a podľa údajov ING je v tomto zmysle porovnateľná s Európskou investičnou bankou (EIB), finančnou inštitúciou Európskej únie (EÚ).
ING sa však netají, že účasťou na DSRB vidí aj nové obchodné príležitosti a táto iniciatíva je v súlade s obnovenou politikou ING, s cieľom účinnejšie podporovať klientov s ich investíciami do obrany. Podmienkou však zostane splnenie všetkých environmentálnych a sociálnych štandardov stanovených bankou.
„Príliš dlho sme podceňovali úlohu kapitálu v obrannom sektore,“ povedal súčasný generálny riaditeľ rozvojovej skupiny DSRB Rob Murray, ktorý je bývalým vedúcim oddelenia inovácií v NATO. Podľa správy denníka NL Times Murray zdôraznil, že banky, ktoré dnes vyjadrujú svoju podporu pre vznik obrannej banky NATO, chápu, že odstrašovanie si vyžaduje určité finančné zabezpečenie a nová banková inštitúcia sa zriaďuje práve preto, aby to zabezpečila.
NL Times v tejto súvislosti pripomenul, že poslanci Európskeho parlamentu (EP) už zahlasovali za uznesenie, ktoré nalieha na členské štáty EÚ, aby zriadili DSRB.
V nasledujúcich týždňoch sa očakávajú oznámenia o zapojení sa zo strany ďalších bánk, pričom podporu pre zriadenie DSRB prisľúbia aj veľkí investori. Formálne diskusie o presnej štruktúre banky sa začnú začiatkom septembra.
ING je globálna banka so silnou európskou základňou, jej vyše 60.000 zamestnancov ponúka retailové a veľkoobchodné bankové služby vo viac ako 100 krajinách sveta.