Veľká zmena v sociálnych službách: Nový zákon prinesie príspevok na odkázanosť a dlhodobú starostlivosť

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pripravuje v rámci reformy financovania sociálnych služieb nový zákon o príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Ten by mal zaviesť novú pozíciu pracovníka dlhodobej starostlivosti či participáciu štátu na financovaní sociálnych služieb aj v rámci príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ktorý bude vyplácaný úradmi práce. Návrh zákona je aktuálne v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní.
„Cieľom je vytvoriť právne podmienky, aby odkázané osoby mohli viesť nezávislý život vo vlastných domácnostiach a využívali osobnú pomoc s využitím komunitných služieb v náležitej kvalite a rozsahu,“ uviedlo MPSVR v predkladacej správe.
Súčasťou zákona je, aby ľudia odkázaní na pomoc mohli priamo rozhodovať o príspevku na pomoc. Ten by mohli použiť na úhradu výdavkov buď na neformálnu starostlivosť, teda na opatrovanie v domácom prostredí príbuznými, alebo na tú formálnu, čo sú ambulantné a terénne formy. V prípade novej pozície pracovníka dlhodobej starostlivosti sa rozšíri okruh jeho ošetrovateľských úkonov, ktoré by mali byť hradené zdravotnými poisťovňami. Rezort práce spresnil, že viaczdrojové financovanie sociálnych služieb zostane zachované tak ako doteraz vrátane spolufinancovania zo strany obcí a vyšších územných celkov.
„Navrhuje sa preniesť poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby v zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby z pôsobnosti obce do pôsobnosti vyššieho územného celku,“ doplnilo MPSVR.
Návrh zákona by mohol nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2026 v súvislosti s reformou sociálnych služieb, pričom niektoré jeho body budú platiť od 1. júla budúceho roka a zavedenie príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby až od 31. decembra. „Predkladaný návrh zákona je predmetom skráteného legislatívneho konania z dôvodu potreby splnenia záväzku vyplývajúceho z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky,“ uzavrel rezort.