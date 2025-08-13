Veľká novinka pre platobné služby: NBS otvára systémy aj pre nebankové inštitúcie od októbra

Každý nebankový poskytovateľ platobných služieb, platobná inštitúcia alebo inštitúcia elektronických peňazí môže od 6. októbra tohto roka podať Národnej banke Slovenska (NBS) žiadosť o účasť v platobných systémoch SIPS alebo TARGET-SK. Testovacie prostredie platobného systému TARGET-SK sa pritom otvára už od augusta, informovala v stredu centrálna banka.
Účasť v platobných systémoch SIPS alebo TARGET-SK zabezpečí podľa nej jednotný prístup v sektore platobných služieb. „Výhodou účasti v platobných systémoch je zníženie nákladov za vedenie zúčtovacích účtov a posilnenie dôveryhodnosti nebankových poskytovateľov platobných služieb na finančnom trhu,“ priblížila NBS.
Prístup do platobných systémov prinesie podľa nej nebankovým poskytovateľom efektívny nástroj pre rýchle a bezpečné platby. Uľahčia si tak prístup k retailovým platbám v celej eurozóne a budú pripravení na okamžité platby.
„Rozšírený prístup k platobným systémom pre nebankových poskytovateľov platobných služieb umožňuje modernizáciu sektora platobných služieb. Táto iniciatíva podporuje vyššiu efektívnosť transakcií naprieč eurozónou – rýchle, bezpečné a dostupné riešenia pre každého,“ priblížila výkonná riaditeľka odboru ochrany finančného spotrebiteľa NBS Júlia Čillíková.
Centrálna banka v tejto súvislosti na svojej internetovej stránke zverejnila bližšie informácie k prístupu do platobného systému NBS v podobe manuálu.