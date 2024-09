Vdovský dôchodok má presne stanovenú výšku: Takéto sú pravidlá pre jeho vyplácanie! (poradňa)

PORADŇA Foto: freepik.com/shurkin_son

Vdovský dôchodok vie pomôcť v ťažkých životných situáciách aspoň z hľadiska zabezpečenia príjmu po smrti partnera. Po priznaní tohto druhu dôchodku nastupuje samotné vyplácanie, ktoré má stanovené presné pravidlá. Od čoho závisí suma vdovského dôchodku a ako sa vypláca sa dozviete v ďalšej časti našej poradne.

Tomu, ako sa dostať k vdoveckému dôchodku, sme sa venovali v našej predchádzajúcej poradni. V nej sa dozviete aj to, ako je potrebné postupovať pri podávaní žiadosti a aké doklady je potrebné si pripraviť. Po priznaní tohto typu dôchodku Sociálnou poisťovňou nastupuje ďalšia fáza, a to jeho vyplácanie. Suma vdovského dôchodku pritom závisí od sumy dôchodku zomretého manžela.

Ako informuje Sociálna poisťovňa, konkrétne je to 60 percent sumy dôchodku zomretého manžela, na ktorý mal alebo by mal nárok ku dňu smrti. „Suma závisí od sumy starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý zomretý manžel poberal alebo od sumy dôchodku, na ktorý by mal nárok,“ dodáva poisťovňa.

Dôležitá informácia:

Vdovský dôchodok v plnej sume dostanete len vtedy, ak sama nemáte nárok na iný dôchodok. V prípade, že poberáte nejaký iný dôchodok, budete v plnej sume dostávať vyšší dôchodok. Z toho nižšieho vám bude vyplácaná polovica. Ak je suma dôchodku, ktorý už poberáte, nižšia ako suma vdovského dôchodku, dostanete vdovský dôchodok v plnej sume a iný dôchodok v polovičnej.

Suma dôchodku sa vypočítavá podľa toho, koľko rokov bolo odvádzané dôchodkové poistenie a podľa výšky hrubých zárobkov (hrubej mzdy), ktoré za svoj pracovný život zomretý získal. Rovnaké pravidlá pritom platia aj pre vdovecké dôchodky, ktorých účelom je zabezpečiť vdovcovi príjem v prípade úmrtia jeho manželky.

A ako prebieha samotné vyplácanie vdoveckého dôchodku?

– Dôchodková dávka je vyplácaná mesačne vopred, vždy v pravidelnom opakujúcom sa termíne.

– Výplatný termín určuje Sociálna poisťovňa.

– Dôchodková dávka sa vypláca na účet, ktorý je uvedený v žiadosti o dôchodok.

Za istých podmienok možno vdovský dôchodok priznať aj preddavkovo, a to vtedy, ak poistenec splnil podmienky nároku na vdovský dôchodok, ale ešte pred vydaním rozhodnutia o priznaní vdovského dôchodku je potrebné zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na určenie jeho sumy. Viac informácií o vyplácaní vdovského dôchodku môžete nájsť na tomto odkaze.