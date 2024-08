V ťažkých chvíľach vie pomôcť vdovský dôchodok: Kto má naň nárok a je manželstvo podmienkou? (poradňa)

PORADŇA Foto: freepik.com/freepik

Strata životného partnera predstavuje vážny zásah do bežného života každého človeka. V takýchto ťažkých časoch môže byť dôležitou oporou aj vdovský dôchodok. Kto má naň nárok a čo všetko je potrebné splniť pre jeho priznanie sa dozviete v ďalšej časti našej poradne.

V predchádzajúcich častiach poradne sme sa venovali invalidným dôchodkom. V tej poslednej aj tomu, od čoho závisí invalidný dôchodok a ako sa vypláca. Aktuálne sa pozrieme na ďalšiu dôchodkovú dávku, a to vdovský dôchodok. Ten sa poskytuje zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia a ide o pravidelnú peňažnú mesačnú dávku.

Účelom vdovského dôchodku je podľa Sociálnej poisťovne zabezpečiť vdove príjem v prípade úmrtia jej manžela. „Ak váš manžel odvádzal poistné do Sociálnej poisťovne (bol zamestnaný alebo si platil poistné ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo dobrovoľne, či ho za neho, v určitých prípadoch, odvádzal štát) a ku dňu smrti získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia, v prípade jeho úmrtia pozostalej manželke vznikne nárok na vdovský dôchodok,“ informuje poisťovňa. Rovnako to platí aj pre prípad, ak zomrel v dôsledku pracovného úrazu, či choroby z povolania.

Podmienkou je uzavreté manželstvo

Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že za vdovu po zomretom mužovi sa považuje žena, ktorá bola s daným mužom zosobášená. „Nárok si teda môžete uplatniť len v prípade, že ste s partnerom mali uzavreté manželstvo,“ dodáva. Rovnaké pravidlá pritom platia aj pre vdovecké dôchodky, ktorých účelom je zabezpečiť vdovcovi príjem v prípade úmrtia jeho manželky.

Dôležitá informácia:

Nárok na vdovský dôchodok vám nevzniká, ak ste sa so zomretým manželom rozviedli či ste so zomretým mužom žili ako družka, a to i v prípade dlhého spolužitia a spoločných detí.

Nárok neovplyvňuje dĺžka trvania manželského zväzku, neskúma sa spoločné žitie manželov či spolužitie v jednej domácnosti ani či manželstvo plnilo spoločenskú funkciu alebo nie.

Nárok na vdovský dôchodok vám vzniká, ak ste vdova po manželovi, ktorý:

– ku dňu smrti poberal starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok,

– ku dňu smrti nepoberal niektorý z vyššie uvedených dôchodkov, ale splnil podmienky nároku na starobný dôchodok,

– zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania,

– ku dňu smrti nepoberal starobný, predčasný starobný, či invalidný dôchodok, ale získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na nárok na invalidný dôchodok.

Ak ste žili so zomretým mužom ako druhovia bez uzavretia manželstva a máte spoločné deti, tie si môžu uplatniť nárok na sirotský dôchodok.

Nárok na vdovský dôchodok vzniká dňom smrti manžela, teda dňom, ktorý je uvedený v úmrtnom liste ako deň úmrtia. „V prípade nezvestného je to deň uvedený ako deň smrti (resp. deň, ktorý nezvestný neprežil) v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení manžela za mŕtveho,“ dodáva Sociálna poisťovňa.