V stredu zasadala aj vláda: Vládni predstavitelia schválili tieto návrhy

Foto: SITA

Zvýšia sa všetky výšky peňažného príspevku na opatrovanie. Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie sa zvýši na 5,83 eura. Vyplýva to z návrhu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD), ktorý v stredu schválila vláda.

Výška peňažného príspevku pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) sa zvýši na 615,50 eura mesačne. Zároveň aj príspevok na opatrovanie dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ŤZP, a to na 818,60 eura mesačne.

„U opatrovateľa v produktívnom veku, ako aj u opatrovateľa poberajúceho niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ŤZP sa peňažný príspevok na opatrovanie navrhuje zvýšiť na sumu čistej minimálnej mzdy na rok 2024,“ uviedol predkladateľ.Výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie sa ustanovuje vždy k 1. júlu.

Príspevok na poskytovanie sociálnych služieb sa zvýši aj v budúcom roku

Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb sa v roku 2025 zvýši. Mesačný príspevok na osobu by sa mal v budúcom roku pri pobytovej starostlivosti pohybovať od 188 do 825 eur a pri ambulantnej od 125 do 550 eur v závislosti od stupňa odkázanosti. Vyplýva to z návrhu nariadenia o výške finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2025, ktorý v stredu schválila vláda.

Na finančný príspevok majú nárok zariadenia sociálnych služieb, ktoré sa starajú o osoby odkázané na pomoc iných či o starobných dôchodcov. Poskytuje sa aj zariadeniam krízovej intervencie zriadeným obcou, ako sú napríklad nocľahárne, útulky či zariadenia núdzového bývania, ale aj nocľahárňam, v ktorých poskytuje sociálne služby neverejný poskytovateľ.

Výška príspevku na mesiac na jedno miesto v zariadení sociálnych služieb sa vypočítava ako určený násobok mesačnej minimálnej mzdy (750 eur v roku 2024) podľa stupňa odkázanosti. Výška mesačného príspevku na osobu by sa podľa stupňa odkázanosti mala zvýšiť pri ambulantnej starostlivosti o 8 až 37 eur, teda na sumu od 125 eur do 550 eur. Pri pobytovej starostlivosti ide o zvýšenie od 13 do 55 eur, výška príspevku na mesiac na jedno miesto by sa tak mala pohybovať od 188 do 825 eur podľa stupňa odkázanosti.

Foto: unsplash.com/Christian Dubovan

Príspevok na poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach krízovej intervencie a v nocľahárňach na mesiac na jedno miesto by mal predstavovať 0,5-násobok minimálnej mzdy za rok 2024. Príspevok na jedno miesto na mesiac je stanovený na sumu 375 eur, ročne je to na jedno miesto 4500 eur.„Medziročným zvýšením finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou sa zabezpečí udržateľnosť a dostupnosť sociálnych služieb v zariadeniach podmienených odkázanosťou, a to vzhľadom na zvyšujúci sa oprávnený dopyt po sociálnych službách dlhodobej starostlivosti,“ uviedlo ministerstvo práce v návrhu.

Pri poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach krízovej intervencie sa zohľadňuje medziročný vývoj prevádzkových nákladov v týchto zariadeniach, z ktorých najväčšiu položku tvoria náklady na mzdy a odvody zamestnancov.Nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2025.

Vláda schválila zvýšenie kapitálu Eximbanky o 250 miliónov eur

Kapitál Exportno-importnej banky SR štát posilní sumou 250 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu, ktorý v stredu schválila vláda. Peniaze by mali byť využité na zvýšenie podpory exportu slovenských firiem v nasledujúcich rokoch.Eximbanka na základe rokovaní s Ministerstvom financií (MF) SR navrhla posilnenie svojho kapitálu v dvoch krokoch. Prvým bude zvýšenie základného imania, ktoré v súčasnosti predstavuje 100 miliónov eur, o dodatočných 250 miliónov eur z prostriedkov štátnych finančných aktív. Následne sa tieto peniaze presunú zo základného imania do dvoch fondov banky.

Budova Ministerstva financií SR v Bratislave. Foto: TASR

Fond na krytie neobchodovateľných rizík sa posilní o 150 miliónov eur zo súčasných necelých 100 miliónov eur na takmer 250 miliónov eur. Fond na záruky získa dodatočných 100 miliónov eur a jeho kapacita tak vzrastie na viac ako 150 miliónov eur.„Kvantifikácia požiadavky na kapitálové posilnenie Eximbanky v objeme 250 miliónov eur vychádza z aktuálne rozpracovaných a pripravovaných obchodných prípadov a predpokladov postupného zintenzívňovania podpory exportu slovenských podnikateľských subjektov prostredníctvom bankových a poisťovacích činností, ktoré sú zapracované jednak v schválenom rozpočte Eximbanky na rok 2024, ako aj očakávanom vývoji obchodných aktivít v rokoch 2024 až 2027,“ vysvetlila banka v predloženom návrhu.

V prípade financovania klientov prostredníctvom priamych vývozných a dovozných úverov očakáva Eximbanka v rozpočte na rok 2024 ich medziročný nárast o 77,8 milióna eur. V dôsledku zvýšeného záujmu klientov zároveň predpokladá ďalší nárast poskytnutých úverov v porovnaní s rozpočtovanou hodnotou, ako aj rastúci trend v rokoch 2025 až 2027. Nárast v porovnaní s rozpočtom predpokladá aj v objeme vystavených bankových záruk, a to o takmer 200 miliónov eur. „Z hľadiska komoditného zamerania bude mať najväčší podiel na financovaní a vystavovaní bankových záruk energetický, obranný a bezpečnostný priemysel,“ priblížila banka.

Projekty nad päť miliónov eur financované z rozpočtu už vláda nebude schvaľovať

Navrhované investície či projekty investičného charakteru s celkovými výdavkami vyššími ako jeden milión eur s daňou z pridanej hodnoty (DPH) už nebudú musieť rozpočtové a príspevkové organizácie a ostatné subjekty verejnej správy predkladať na hodnotenie Ministerstvu financií (MF) SR. Zároveň už vláda nebude schvaľovať začatie obstarávania stavieb financovaných z kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu v hodnote nad päť miliónov eur. Vyplýva to z návrhu zrušenia niektorých úloh z uznesení, ktoré v stredu schválila vláda.

„Navrhovaným zrušením úlohy pre všetkých gestorov sa uvoľnia administratívne kapacity kapitolám na prípravu väčších projektov a prinesie im väčšiu flexibilitu a úsporu času pri príprave menších projektov,“ uviedlo ministerstvo financií v schválenom materiáli.Zameranie sa na prípravu, harmonogram a reálnosť realizácie veľkých projektov pomôže podľa MF predísť rizikám spojeným s ich následnou implementáciou. Väčšie projekty sú hodnotené aj vo fáze prípravy, a preto je pre možné zmeny technického riešenia alebo zvolenej alternatívy potenciál úspor násobne väčší. „Malé hodnotenia pred verejným obstarávaním sa väčšinou obmedzujú len na porovnávanie jednotkových cien a súlad so stratégiou,“ priblížil rezort.

Tabuľa na budove, kde sídli Ministerstvo financií Slovenskej republiky v Bratislave. Bratislava, 2. august 2021. Foto: SITA/Alexandra Čunderlíková

Pri zrušení povinnosti nezačínať verejné obstarávania stavieb s hodnotou nad päť miliónov eur bez súhlasu vlády MF argumentovalo úpravou limitu na hodnotenie investičných projektov. Väčšia efektivita celého procesu riadenia verejných investícií sa podľa rezortu dosiahne zameraním sa na väčšie projekty a strategické určovanie investičných priorít.