V stredu okrem vlády rokujú aj poslanci Národnej rady: Tieto zákony definitívne schválili

Na snímke poh¾ad do pléna pred mimoriadnou schôdzou NR SR v súvislosti so stíhaèkami MiG-29, v Bratislave 14. februára 2023. Poslanci Národnej rady (NR) SR neschválili program mimoriadnej schôdze v súvislosti so stíhaèkami MiG-29, ktoré by Slovensko mohlo posunú Ukrajine. Za program schôdze hlasovalo 48 zo 119 prítomných poslancov, proti bolo 28 a 37 sa zdržalo. Smer-SD chcel na rokovaní presadi uznesenie, ktorým parlament vysloví nesúhlas s posielaním zbraní na Ukrajinu z dôvodu protiústavnosti. FOTO TASR - Jaroslav Novák

Zmena zákona oslobodí od spotrebnej dane elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), a tak prispeje ku zníženiu zdaňovania občanov a právnických osôb pri výrobe elektrickej energie z malých zdrojov. Vyplýva to zo zmeny zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, ktorý v stredu definitívne schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Návrh zákona posúva hranicu malého zdroja energie zo súčasných 10 kilowattov (kW) na 50 kW, pričom cieľom je podporiť výrobu elektriny z OZE, a tým motivovať potenciálnych výrobcov znížiť záťaž na životné prostredie a posilniť energetickú bezpečnosť SR.„Predkladaný návrh zákona výrazne zníži administratívnu záťaž pri malých zdrojoch elektrickej energie a zároveň výrazne zníži záťaž príslušných štátnych orgánov, pričom strata príjmov, teda takzvané negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy sú prakticky bezvýznamné, respektíve nie sú úmerné k nákladom vynakladaným pri administratívnej a kontrolnej činnosti príslušných štátnych orgánov,“ uvádza sa v predloženom materiáli.

Pri doteraz platnom oslobodení od spotrebnej dane pri malom zdroji elektrickej energie s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW bola strata pre rozpočet verejnej správy vyčíslená na 270.000 eur. Po novele by sa mala zvýšiť o 30.000 eur.Preukazovanie záruky pôvodu elektriny môže byť pre osoby s malými zdrojmi energie administratívne a časovo náročné, vyplýva z návrhu. Elektrina vyrobená v zariadení s celkovým inštalovaným výkonom do 50 kW spotrebovaná osobou, ktorá ju vyrobila, tak bude oslobodená od spotrebnej dane. Zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2025.

Vlastníkom bytov zostane aj v budúcnosti možnosť hlasovať elektronicky

Vlastníci bytov a nebytových priestorov budú mať aj v budúcnosti možnosť na schôdzi vlastníkov hlasovať elektronicky. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila.Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorý nadobudol účinnosť 31. marca 2021, zaviedol do správy bytov nový inštitút, podľa ktorého mohli vlastníci bytov a nebytových priestorov svoje hlasovacie právo na schôdzi vlastníkov alebo na písomnom hlasovaní uplatniť aj elektronicky.

Foto: unsplash.com/Marek Minor

„Vzhľadom na to, že v praxi tento model uľahčoval rozhodovanie vlastníkov pri správe domov a sú naň pozitívne ohlasy, navrhuje sa zavedenie elektronického hlasovania aj pre mimopandemické obdobie,“ vysvetlilo Ministerstvo financií SR, ktoré návrh pripravilo.Za elektronické prostriedky možno podľa rezortu považovať prostriedky informačnej a komunikačnej technológie umožňujúce individualizovaný prejav vôle. Ide napríklad o elektronickú poštu alebo iný komunikačný prostriedok, ktorý identifikuje vlastníka bytu alebo nebytového priestoru nezameniteľným spôsobom, napríklad pridelením identifikátora správcom alebo spoločenstvom.

Zákon nadobudne účinnosť od 1. januára 2025. Pandemické predpisy, ktoré doteraz upravovali elektronické hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov, stratia účinnosť 31. decembra 2024.Parlament zároveň schválil pozmeňujúci návrh poslanca NR SR Jaroslava Mega (Smer-SD), ktorý spresňuje povinnosť splnomocnenej osoby preukázať originál plnomocenstva pred hlasovaním.

Dohľad NBS nad digitálnou odolnosťou finančných subjektov sa rozšíri

Dohľad Národnej banky Slovenska (NBS) v oblasti digitálnej odolnosti dohliadaných subjektov sa rozšíri. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o dohľade nad finančným trhom, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili.

Návrhom sa do slovenského právneho poriadku preberajú ustanovenia európskeho nariadenia a súvisiacej smernice o digitálnej prevádzkovej odolnosti finančného sektora (DORA). „Nariadenie a smernica DORA sú súčasťou balíka opatrení, ktorých cieľom je ďalej umožniť a podporiť potenciál digitálnych financií v oblasti inovácií a hospodárskej súťaže, a zároveň zmierniť príslušné riziká kybernetických útokov posilnením digitálnej prevádzkovej odolnosti inštitúcií pôsobiacich na finančnom trhu,“ priblížilo v dôvodovej správe Ministerstvo financií SR.

Cieľom nariadenia DORA je konsolidovať a vylepšiť požiadavky na riziko informačných a komunikačných technológií (IKT) ako súčasť požiadaviek na prevádzkové riziko, ktoré sa doteraz riešili samostatne v rôznych právnych aktoch Európskej únie (EÚ). Zároveň upravuje vzťahy vo vybraných oblastiach kybernetickej bezpečnosti finančných inštitúcií. Subjekty finančného trhu by sa mali pri riešení rizík IKT riadiť rovnakým prístupom a rovnakými pravidlami, pričom by mali zohľadniť svoju veľkosť a celkový rizikový profil, ako aj povahu, rozsah a zložitosť svojich služieb, činností a operácií.

Foto: TASR

Návrh obsahuje aj novely sektorových zákonov finančného trhu, súvisiace s prevzatím smernice DORA. Ide napríklad o zákon o bankách, o cenných papieroch, o burze cenných papierov či zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení. Niektoré ustanovenia sa spresnia s cieľom reagovať na skúsenosti z aplikačnej praxe.Súčasťou návrhu je aj implementácia nariadenia o okamžitých platbách v zákone o platobných službách. „Návrh zákona v neposlednom rade upravuje aj zákon o elektronických komunikáciách, ktorý umožňuje na základe súdneho rozhodnutia prístup NBS k telekomunikačným dátam, v prípade odôvodneného podozrenia z porušenia ustanovení nariadenia DORA a jeho následnom vyšetrovaní,“ doplnil rezort financií.Jednotlivé časti novely nadobudnú účinnosť postupne, a to v období od 17. januára 2025 do 1. januára 2026.

Pravidlá pre dorovnávaciu daň by sa mali spresniť

Technické upresnenia, ktoré dopĺňajú už zavedené inštitúty, sú hlavným cieľom návrhu novely zákona o dorovnávacej dani. Právnu normu z dielne Ministerstva financií (MF) SR poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania.Zákonom o dorovnávacej dani bola minulý rok do slovenského právneho poriadku prevzatá príslušná európska smernica, ktorá vychádza z globálnych modelových pravidiel prijatých tzv. Inkluzívnym rámcom organizácií OECD/G20. Má sa tak zabezpečiť minimálne 15 % zdanenie príjmov podnikateľov nachádzajúcich sa na Slovensku, ktorí sú členmi nadnárodnej skupiny alebo veľkej vnútroštátnej skupiny podnikov.

S cieľom objasnenia a doplnenia globálnych pravidiel k nim boli v priebehu roka 2023 prijaté administratívne usmernenia. Tie síce nie sú súčasťou smernice, členské štáty Európskej únie sa však zaviazali ich uplatňovať.„Cieľom návrhu zákona je implementovať doposiaľ schválené usmernenia, pričom je nutné zabezpečiť implementáciu všetkých záverov, ktoré z nich vyplývajú a v určitých prípadoch je pritom nutné, aby bolo pravidlo jasne zakotvené v zákone za účelom zabezpečenia vyššej miery právnej istoty,“ vysvetlil rezort financií.

Foto: freepik.com/freepik

Návrh novely tak obsahuje napríklad spresnenia a doplnenia výpočtu oprávneného príjmu alebo oprávnenej straty základného subjektu či výpočtu sumy upravených zahrnutých daní. Návrhom sa tiež spresňujú zavedené definície, dopĺňajú sa pravidlá pre výpočet sumy vylúčených príjmov na základe ekonomickej podstaty a zavádzajú sa zjednodušené výpočty pre nevýznamné subjekty.Účinnosť novely navrhuje predkladateľ od 31. decembra 2024.

Podmienky na odpočítanie DPH sa majú upraviť, ide o boj s daňovými únikmi

Realizácia viacerých opatrení v oblasti práva na odpočítanie dane z pridanej hodnoty (DPH), ako aj jeho opráv a úprav je hlavným cieľom návrhu novely zákona o DPH. Právnu normu z dielne Ministerstva financií (MF) SR poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania.Podľa predkladateľa ide o súčasť boja proti daňovým únikom. „Zmenami a doplnením zákona o DPH dôjde najmä k rozšíreniu prípadov, na ktoré sa bude vzťahovať povinnosť opravy odpočítanej dane, k spresneniu legálnej definície pojmu ‚investičný majetok‘ a k úprave pravidiel v oblasti úpravy odpočítanej dane pri investičnom majetku,“ avizoval v dôvodovej správe rezort financií.

V oblasti opravy odpočítanej DPH navrhuje po novom zohľadniť aj iné prípady ako len situácie, keď jej predchádza oprava základu dane na strane dodávateľa tovaru alebo služby. „V praxi totiž môžu nastať aj iné situácie, ktoré by odôvodňovali vykonať opravu odpočítanej dane, a to vo všeobecnosti v prípade, keď nastane zmena vo faktoroch použitých pri určení výšky odpočítanej dane. Tieto situácie však nie sú v súčasnom znení zákona o DPH zohľadnené,“ upozornilo MF.Zároveň je presvedčené, že súčasná definícia pojmu „investičný majetok“ v zákone nie je dostatočná. Nie je z nej totiž zrejmé, že pod tento pojem sa má zahŕňať výlučne dlhodobý majetok platiteľa. Ministerstvo preto navrhuje spresnenie definície, aby jednoznačne vylučovala zásoby.

Foto: TASR

Ďalším nedostatkom aktuálneho znenia zákona je podľa MF vzorec, ktorým sa určuje výška dodatočne odpočítateľnej alebo neodpočítateľnej dane pri investičnom majetku. Ten totiž nezohľadňuje požiadavky príslušnej európskej smernice. „V tejto súvislosti sa zavádza nový spôsob vykonávania úpravy odpočítanej dane pri investičnom majetku, a to tak pri zmene účelu použitia, ako aj pri zmene rozsahu použitia investičného majetku,“ priblížil rezort. Novelou má dôjsť aj k ďalším úpravám ustanovení zákona o DPH, ktoré vyplývajú z požiadaviek aplikačnej praxe.Právna norma má nadobudnúť účinnosť postupne, a to 1. januára, 30. júna a 1. júla 2025.

Hospodárske subjekty budú mať pre znižovanie odlesňovania nové povinnosti

Hospodárske subjekty čakajú z dôvodu implementácie euronariadenia o znižovaní odlesňovania nové povinnosti. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorým sa vykonávajú opatrenia Európskej únie (EÚ) na zmiernenie globálneho odlesňovania, z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. „V záujme dosiahnutia cieľa zníženia miery globálneho odlesňovania a degradácie lesov nariadenie ukladá povinnosti pre hospodárske subjekty, obchodníkov a ich splnomocnených zástupcov v oblasti umiestnenia a sprístupnenia príslušných výrobkov z príslušných komodít na trhu EÚ vrátane ich vývozu,“ spresnil v dôvodovej správe k zákonu agrorezort.

Nariadenie ukladá podľa MPRV členským štátom EÚ povinnosť kontrolovať dovoz, vývoz a produkciu výrobkov z komodít drevo, kakao, káva, sója, palma olejná, kaučuk a hovädzí dobytok, ktorých pestovanie, výroba a chov patrí medzi hlavné príčiny globálneho odlesňovania lesných pozemkov alebo degradácie lesov vo svete.„Nariadenie ukladá Slovenskej republike povinnosť určiť príslušný orgán zodpovedný za plnenie povinností vyplývajúcich z nariadenia a zabezpečiť pre tento orgán adekvátne právomoci, nezávislosť pri výkone funkcie a zdroje na plnenie povinností,“ upozornilo ministerstvo pôdohospodárstva.

Návrh zákona určuje príslušné orgány na vykonávanie dozoru nad dotknutými hospodárskymi subjektami a obchodníkmi, ktorí príslušné komodity alebo príslušné výrobky umiestňujú alebo sprístupňujú na trhu EÚ alebo ich vyvážajú. To sa vzťahuje na ich dovoz, domácu produkciu aj obchodnú činnosť. Návrh zákona upravuje postup pri vykonávaní dozorov a ukladaní opatrení, ktorými sa zabezpečia povinnosti ustanovené nariadením.Dátum nadobudnutia účinnosti zákona sa navrhuje od 29. decembra 2024 tak, aby bolo možné prechodné uplatňovanie tohto zákona do 30. decembra 2027 vykonávať aj so zmenami, ktorých potreba vyplynula z doterajšej aplikačnej praxe.

Malo by dôjsť k zvýšeniu úrovne kybernetickej bezpečnosti

Úroveň kybernetickej bezpečnosti by sa mala zvýšiť na národnej úrovni a zároveň by malo dôjsť k zníženiu rizík, ktoré sú spôsobené rýchlym technologickým vývojom a digitalizáciou. Novelou zákona by malo pritom dôjsť k rozšíreniu vymedzenia prevádzkovateľov základnej služby. Návrh zákona, ktorý v stredu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania, modernizuje existujúcu právnu úpravu o kybernetickej bezpečnosti transponovaním smernice Európskej únie NIS 2.

Prevádzkovatelia základnej služby by mali byť po novele taxatívne vymenovaní priamo v návrhu zákona. Dochádza tak ku zmene oproti súčasnému mechanizmu kombinovanej identifikácie.“Návrhom zákona nedochádza k výraznému nárastu regulovaných odvetví, ale dochádza k rozšíreniu pôsobnosti na ďalšie subjekty. Upravuje sa a precizuje hlásenie kybernetického bezpečnostného incidentu, významnej kybernetickej hrozby, udalosti odvrátenej v poslednej chvíli, zraniteľnosti a riešenie kybernetického bezpečnostného incidentu a podporuje sa dobrovoľné hlásenie,“ uvádza sa v predloženom materiáli.

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/TheDigitalWay

Smernicou NIS 2 by sa mal odstrániť rozdiel medzi prevádzkovateľom základnej služby a poskytovateľom digitálnej služby. Samotné regulované subjekty, čiže prevádzkovatelia základných služieb, by sa mali rozdeľovať do dvoch kategórií, a to na kľúčové subjekty prevádzkujúce kritickú základnú službu a na dôležité subjekty, kam spadajú ostatní prevádzkovatelia základných služieb.Návrh zákona tak zavádza prahovú hodnotu veľkosti subjektu, pričom do regulácie budú spadať aj subjekty kritického významu bez ohľadu na ich veľkosť. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2025.

Na porovnanie cien potravín v maloobchode by sa mal zriadiť web

Informačný systém Ministerstva financií (MF) SR by sa mal doplniť o webové sídlo slúžiace na porovnanie cien potravín predávajúcich v maloobchode. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cenách z dielne MF SR, ktorý v stredu zákonodarcovia posunuli do druhého čítania.

„Zriadenie webového sídla na porovnanie cien potravín predávajúcich v maloobchode je súčasťou opatrení, ktoré boli prijaté vládou Slovenskej republiky ako jemnejšie opatrenia, ktoré zákon o cenách umožňuje v rámci protiinflačného pôsobenia štátu, oproti regulácii cien,“ zdôvodnil rezort financií.Novou kompetenciou ministerstva financií bude zverejňovanie cenových informácií o vybraných tovaroch, ktoré má okrem iného slúžiť na informovanie verejnosti o cenovom vývoji týchto vybraných tovarov.“Cieľom návrhu tejto novely je preto vytvorenie celkového legislatívneho rámca pre zavedenie elektronického systému zverejňovania cien vybraných tovarov,“ vysvetlilo ministerstvo.

Foto: freepik.com/freepik

Tento systém má podľa MF SR slúžiť na informovanie verejnosti o cenovom vývoji vybraných tovarov, uľahčenie orientácie na trhu pre slovenských spotrebiteľov, ktorí vďaka tomuto systému budú môcť napríklad nájsť najlacnejšie potrebné tovary, cenovú históriu, zľavy tovarov, vytvorenie si nákupného zoznamu a podobne.“V prvom kroku pôjde o zvýšenie transparentnosti cien vybraných základných potravín a v budúcnosti pri nepriaznivých cenových výkyvoch môže dôjsť k doplneniu iných dôležitých tovarov. Pre predajcov bude štátom vytvorené spoločné miesto, kde budú vybrané predávané tovary sústredené,“ dodal rezort financií.