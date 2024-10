V stredu okrem vládnej koalície zasadali aj poslanci Národnej rady: Prečítajte si, ktoré zákony definitívne schválili

Národná rada SR. Foto: TASR

Zvýšenie príspevku na opatrovanie zdravotne znevýhodnených deti či zmena systému odľahčovacej služby. Aj tieto opatrenia prináša novela zákona o sociálnych službách, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili.

Novelou sa zdvojnásobí finančný príspevok na opatrovanie zdravotne znevýhodnených detí, a to z doterajších 100 na 200 eur mesačne. Cieľom úpravy je kompenzovať vyššiu mieru finančnej záťaže a starostlivosti pre opatrovateľov detí s ťažkým zdravotným postihnutím.Zvýši sa tiež rozsah hodín, počas ktorých je možné poskytovať domácu opatrovateľskú službu odkázanej osobe, ktorú osobne opatruje človek poberajúci peňažný príspevok na opatrovanie. Z doterajších najviac ôsmich hodín vzrastie na najviac 40 hodín mesačne.

Ministerstvo práce novelou upravuje aj systém odľahčovacej služby. Za deň poskytnutej odľahčovacej služby sa bude považovať 12 hodín tejto služby, a to bez ohľadu na počet kalendárnych dní, za ktorý bol tento rozsah hodín dosiahnutý.

Časť novely bude účinná od 1. decembra tohto roka

Poslanci pri hlasovaní schválili aj pozmeňujúce návrhy z výborov. Zrušili tak doterajšie znižovanie výšky príspevku na opatrovanie a osobnú asistenciu z dôvodu príjmu odkázanej osoby. Z novely tiež vypustili pôvodne navrhovanú povinnosť obcí, miest a samosprávnych krajov, aby v určenej lehote umiestnili ľudí odkázaných na starostlivosť buď do vlastného, alebo iného verejného či neverejného zariadenia. Táto oblasť má byť po novom upravená o rok neskôr pri plánovanej veľkej zmene financovania sociálnych služieb.Časť novely bude účinná od 1. decembra tohto roka, zvyšok potom od 1. januára 2025.

Fond na podporu cestovného ruchu bude mať rozpočet minimálne 20 miliónov eur

Udržateľnosť cestovného ruchu a jeho infraštruktúry na Slovensku bude od budúceho roka podporovať nový verejnoprávny fond. Disponovať bude sumou minimálne 20 miliónov eur ročne, ktorú mu poskytne zo svojho rozpočtu Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR. Vyplýva to zo zákona o Fonde na podporu cestovného ruchu, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili.

Medzi hlavné činnosti fondu bude patriť vytváranie podmienok pre návštevu destinácie, predĺženie pobytu turistov, zvyšovanie kvality služieb a ponuky produktov cestovného ruchu, a to prostredníctvom projektov v priorizovaných oblastiach v súlade so schválenou národnou koncepciou rozvoja cestovného ruchu. Jeho úlohou bude tiež spolupráca s medzinárodnými organizáciami a zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu, kontrola plnenia zmluvných záväzkov a vymáhanie pohľadávok.

Najvyšším orgánom fondu bude správna rada, zložená z predsedu a ôsmich členov. Vymenúvať a odvolávať ich bude minister cestovného ruchu a športu. Jej členmi budú okrem predstaviteľov štátu aj zástupcovia samospráv či záujmových združení z rôznych oblastí cestovného ruchu. Organizačnú štruktúru fondu tvorí aj dozorná rada a riaditeľ.

Zákon stanovuje bližšie podmienky poskytnutia príspevku na projekt, pričom rozlišuje podmienky v závislosti od výšky poskytnutého príspevku, a to do 5 miliónov eur a nad túto sumu. „Na poskytnutie oboch príspevkov sa vyžaduje súhlas najmenej siedmich členov správnej rady. Na poskytnutie príspevku na projekt v sume vyššej ako 5 miliónov eur sa okrem tejto podmienky vyžaduje ešte schválenie poskytnutia príspevku vládou,“ priblížil v dôvodovej správe predkladateľ.Hlavný zdroj financovania fondu predstavujú príspevky zo štátneho rozpočtu, úroky z vkladov v bankách, výnosy zo zmluvných sankcií, administratívne poplatky, dary, dobrovoľné príspevky a iné príjmy. Výdavky fondu na vlastnú prevádzku majú predstavovať najviac 5 % z jeho príjmov.Zákon bude účinný od 1. januára 2025.

Vek žiadateľov o vydanie preukazu na železničné vozidlo sa zníži

Požadovaný vek pre osoby žiadajúce o vydanie preukazu rušňovodiča platného na území Slovenska sa zníži na 19 rokov. Zároveň sa zjednodušia podmienky na prevádzkovanie špeciálnych dráh. Vyplýva to z novely zákona o dráhach, ktorú v stredu definitívne schválila Národná rada (NR) SR.Rezort dopravy zmeny navrhol na základe poznatkov z praxe. „Návrh zákona zavádza nový inštitút licencie na zachádzanie na železničnú infraštruktúru, keďže ako ukázala aplikačná prax, doterajšie požiadavky pre prevádzkovateľov vlečiek, ktorí zachádzajú na železničnú sieť, sú neprimerane prísne,“ uviedol v predkladacej správe.

Zároveň dôjde k prerozdeleniu špeciálnych dráh na tri kategórie. Prvou je metro, čo vytvára legislatívny základ pre jeho prípadnú výstavbu v budúcnosti. Druhou kategóriou sú lokálne dráhy, ktoré zahŕňajú koľajové dráhy slúžiace na regionálnu verejnú osobnú dopravu. Posledným typom sú turisticko-hospodárske dráhy. Sem patria všetky historické lesné, poľné a detské železničky, ktorých hlavným účelom nie je každodenná preprava cestujúcich.Novela má zjednodušiť proces vydávania preukazu na vedenie dráhového vozidla s cieľom znížiť administratívnu záťaž dopravcov. Zmena zákona by mala zároveň sprehľadniť proces činností v oblasti železničných dráh.Novela bude účinná od 1. januára 2025.

Valné zhromaždenie komory autoškôl nebude potrebovať nadpolovičnú účasť

Valné zhromaždenia Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl už nebudú potrebovať na svoje rokovanie prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov komory. Valné zhromaždenie bude po novom uznášaniaschopné, ak bude prítomná najmenej tretina členov. Vyplýva to z novely zákona o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl, ktorú v stredu definitívne schválila Národná rada (NR) SR.

„Všetkých členov komory, fyzických osôb (živnostníkov) a právnických osôb (ich štatutárnych orgánov), je celkovo 208. Dosiahnuť, aby sa na mieste konania zišlo 50 % + 1 člen komory, je v praxi takmer nemožné,“ uviedlo v predkladacej správe Ministerstvo dopravy SR. Valné zhromaždenie sa podľa rezortu platne koná spravidla až po niekoľkých pokusoch, čo je organizačne a finančne náročné.Okrem úprav kvóra na platné konanie valného zhromaždenia novela zavádza aj potrebu voľby náhradníkov volených orgánov komory, aby sa nemuselo konať mimoriadne valné zhromaždenie na doplnenie plného stavu voleného orgánu komory.

Poslanci pri záverečnom hlasovaní schválili aj pozmeňujúci návrh z výborov, ktorým novelizovali zákon o diaľničnej známke. Vypustili z neho dočasné oslobodenia od úhrady diaľničnej známky pre odídencov z Ukrajiny na Slovensku. Podľa predkladateľov sa plne začlenili do slovenskej spoločnosti, a preto nie je dôvod naďalej uplatňovať túto výnimku.Zákon bude účinný od 1. januára 2025.

Ministerstvo dopravy bude môcť pozemky pod letiskami kúpiť a prenajať leteckej spoločnosti

Pozemky s letiskovou infraštruktúrou letísk, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu ani letiskových spoločností, bude môcť Ministerstvo dopravy SR odkúpiť do vlastníctva štátu a následne prenajať letiskovej spoločnosti. Vyplýva to z novely zákona o letiskových spoločnostiach a zákona o civilnom letectve, ktorú Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila.

„S cieľom usporiadať vlastnícke práva k pozemkom návrh zákona predstavuje právnu úpravu správy majetku štátu odlišnú od všeobecnej úpravy správy majetku štátu, na základe ktorej bude Ministerstvo dopravy SR oprávnené na kúpu pozemkov do vlastníctva štátu a následne na základe nájomnej zmluvy oprávnené ich prenajať letiskovej spoločnosti,“ priblížil rezort dopravy v dôvodovej správe.Dôvodom legislatívnej úpravy je, že v súčasnosti sa infraštruktúra letísk nachádza aj na pozemkoch, ktoré nevlastní štát ani letisková spoločnosť. Ide najmä o pozemky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie letiskovej prevádzky alebo bezpečnostnej ochrany týchto letísk. Na ich odkúpenie však nemôže štát priamo poskytnúť verejné prostriedky letiskovej spoločnosti.

Pozemky pod letiskovou infraštruktúrou nadobudnuté do vlastníctva štátu bude môcť rezort dopravy na základe novely prenajať leteckej spoločnosti za trhové nájomné. Prioritný infraštruktúrny majetok pritom možno prenechať do nájmu maximálne na 50 rokov. Pri nájme do 30 rokov sa vyžaduje súhlas ministerstva, nad 30 rokov je potrebný súhlas vlády.Poslanci pri hlasovaní schválili aj pozmeňujúci návrh z výborov. Upravili ním príspevok v civilnom letectve a možnosti jeho poskytovania. Zaviedli tiež nový typ príspevku súvisiaceho s umožnením zriadenia a prevádzkovania stavieb na obranu štátu vo vzťahu k pozemkom pod letiskovou infraštruktúrou a upravili podmienky jeho poskytovania.Novela bude účinná od 1. decembra 2024.

Zmeny v systéme výberu mýta posunuli poslanci do 2. čítania

V mýtnych sadzbách pre ťažké nákladné vozidlá majú dopravcovia platiť už aj poplatky za emisie oxidu uhličitého (CO2) a externé náklady spojené so znečistením ovzdušia premávkou. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácii, ktorý Národná rada (NR) SR posunula v stredu do druhého čítania. Novelou sa zavádza európska smernica Eurovignette, ktorou sa mení systém výberu mýta.

Súčasťou návrhu je aj zníženie dane z motorových vozidiel pre ťažké nákladné vozidlá nad 12 ton. Hlavným dôvodom na úpravu jej sadzieb je podpora štátu pre autodopravcov pri výmene tachografov. „Okrem toho sa navrhuje primerane znížiť aj sadzby dane pre vozidlá nad 3,5 tony do 12 ton, ktoré na Slovensku tiež platia poplatky za používanie cestnej infraštruktúry (mýto za používanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy),“ uviedlo ministerstvo dopravy v dôvodovej správe.

Zmena sadzieb sa netýka vozidiel do 3,5 tony, tie totiž neplatia mýto, ale diaľničné známky s časovou platnosťou. Novela má tiež zjednotiť úpravy sadzby dane podľa veku vozidla rovnako pre všetky typy vozidiel do 3,5 tony aj nad 3,5 tony.Účinnosť novely sa navrhuje od 1. januára 2025. Výnimkou sú ustanovenia o zmene výberu mýta, ktoré by mali začať platiť až od 1. júla 2025.

Slovenská republika má zriadiť národný register vesmírnych objektov

Slovenská republika má zriadiť národný register vesmírnych objektov. Zapisovať sa tam budú všetky objekty, pre ktoré je SR vypúšťajúcim štátom a majú platné povolenie. Register má spravovať a prevádzkovať Ministerstvo dopravy (MD) SR. Vyplýva to z vládneho návrhu zákona o regulácii vesmírnych aktivít, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania.Nová legislatíva má ustanoviť jasné pravidlá v súlade s dohovormi Organizácie spojených národov (OSN), ktoré vytvárajú celosvetový základný právny rámec pre výkon vesmírnych aktivít a ktorých je SR zmluvnou stranou. Upraviť má vydávanie povolení pre výkon regulovaných vesmírnych aktivít, ich zmenu a ukončenie, ako aj regresný nárok štátu pre prípad vzniku škody spôsobenej vesmírnym objektom. Upravené sú podmienky výkonu štátneho dohľadu a bezpečnosti aj proces registrácie vesmírnych objektov.

K príprave návrhu zákona o regulácii vesmírnych aktivít zaviazala rezort dopravy v apríli vláda. Dôvodom bolo, že vesmírne aktivity vykonávané pod vlajkou Slovenskej republiky doteraz neupravoval žiadny právny predpis. „Potreba úpravy právnych vzťahov spojených s výkonom vesmírnych aktivít v súčasnosti narástla vzhľadom na skutočnosť, že aj v Slovenskej republike začali aktivity, ku ktorým sa viažu povinnosti spojené s vesmírnymi aktivitami, ako ich definujú uvedené dohovory OSN,“ uviedol rezort dopravy v predkladacej správe.

Slovensko je zmluvnou stranou štyroch z piatich dohovorov OSN, ktoré vytvárajú celosvetový základný právny rámec pre vykonávanie aktivít vo vesmíre. Z nich vyplývajú pre SR určité záväzky, ktoré si podľa rezortu dopravy vyžiadali vytvorenie podrobnejšieho právneho rámca na národnej úrovni. Ide najmä o záväzky týkajúce sa registrácie vesmírnych objektov a zodpovednosti za škodu spôsobenú vypúšťanými vesmírnymi objektami.