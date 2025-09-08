V Spojených štátoch padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Čo by ste urobili s takouto obrovskou sumou vy? (foto)

V Spojených štátoch v posledných rokoch padajú naozaj gigantické jackpoty. Kým v Európe máme maximálnu výšku jackpotu v najlukratívnejšej lotérii Eurojackpot obmedzenú na 120 miliónov eur, za Atlantikom sa výhry už často šplhajú až na miliardy dolárov.
Inak tomu nebolo ani pri poslednom žrebovaní. V sobotnom žrebovaní (7.9.) pritom padol dokonca druhý najvyšší jackpot v histórii lotériových hier vôbec, išlo o takmer 1,8 miliardy dolárov a napokon si ho rozdelia dvaja výhercovia.
„Dva tikety predané v Missouri a Texase sa zhodovali so všetkými šiestimi číslami v včerajšom žrebovaní Powerball a rozdelia si jackpot vo výške 1,787 miliardy dolárov,“ uviedol v tlačovej správe prevádzkoveľ lotérie.
Ak by vás zaujímalo, aké čísla urobili z dvoch Američanov multimilionárov, tak vyžrebované boli biele loptičky s číslami 11, 23, 44, 61, 62 a červená s číslom 17. V hre Powerball sa žrebuje aj špeciálny multiplikátor, ktorého hodnota bola tentokrát 2.
Čo by ste urobili, keby ste vyhrali obrovský jackpot v lotérii?
„Po konečnom predaji tiketov dosiahol jackpot Powerball 1,787 miliardy dolárov, čo z neho robí druhý najväčší jackpot v lotérii v USA, aký sa kedy vyhral, hneď za svetovým rekordom jackpotu Powerball vo výške 2,04 miliardy dolárov, ktorý bol vyhraný v Kalifornii 7. novembra 2022,“ dodáva prevádzkovateľ lotérie.
Zaujímavosťou amerických lotérií pritom je, že výhercovia si môžu vybrať medzi anuitým vyplácaním, teda že by každý rok z výhry dostali vyplatenú časť, alebo jednorazovou platbou. Jednorazová platba je však výrazne znížená.
V aktuálnom prípade si každý z dvoch držiteľov výherného tiketu bude môcť vybrať medzi anuitným vyplácaním celkovej sumy 893,5 milióna amerických dolárov počas nasledujúcich 30 rokov, alebo jednorazovou platbou 410,3 milióna dolárov. V oboch prípadoch ide o výhry pred zdanením.