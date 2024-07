V sídle skupiny MOL sa uskutočnilo zasadnutie Rady EÚ pre konkurencieschopnosť

Foto: pixabay.com/MeszarcsekGergely

V sídle skupiny MOL sa počas maďarského predsedníctva v Rade EÚ uskutočnilo prvé neformálne zasadnutie Rady pre konkurencieschopnosť. Hlavnou témou podujatia bolo zachovanie a posilnenie konkurencieschopnosti Európy. Informovala o tom spoločnosť Slovnaft, ktorá je súčasťou skupiny MOL.

„Je v záujme nás všetkých, aby Európa zostala silná a konkurencieschopná. To si vyžaduje rozsiahlu spoluprácu medzi priemyslom a tvorcami politík. Žiadame vedenie EÚ, aby kľúčovým účastníkom trhu ponúklo predvídateľnú a realistickú víziu budúcnosti, a nie nadmernú reguláciu a administratívnu záťaž. Klimatický balík Fit for 55 je skvelou víziou, ale Európa v skutočnosti potrebuje na riešenie reálnych výziev plán Fit for Reality,“ uviedol Zoltán Áldott, predseda dozornej rady skupiny MOL.

Po stretnutí prijali účastníci stretnutia pozvanie na interaktívnu výstavu, kde skupina MOL predstavila svoje udržateľné strategické oblasti pomocou vizualizácií, vzoriek produktov a videí. Exponáty sa týkali tém, ako zelený vodík, bioplyn, rôzne syntetické palivá a biopalivá, odpadové hospodárstvo a recyklácia plastov, ako aj petrochemických surovín na výrobu každodenných produktov. Skupina MOL zaradila medzi témy výstavy laboratórium s lítiom. Domáci odborníci predstavili aj príležitosti, ktoré MOL vidí v geotermálnej energii a zachytávaní a ukladaní uhlíka.

Skupina MOL je medzinárodná integrovaná ropná, plynárenská, petrochemická a maloobchodná spoločnosť so sídlom v Budapešti. Prevádzkuje tri rafinérie a dva petrochemické závody v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku. Vlastní sieť takmer 2400 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.