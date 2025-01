V poisťovníctve majú pokračovať trendy z vlaňajška: Ktľúčová bude digitalizácia

Foto: freepik.com/ijeab

V roku 2025 by mali na poistnom trhu pokračovať trendy z minulého roka. Napredovať by mal podobným tempom a digitalizácia zostane kľúčovým hnacím motorom vývoja. Poisťovníctvo ako celok patrí medzi najdynamickejšie oblasti finančného sektora, čo je viditeľné aj v neustálych zmenách a produktových inováciách. V aktuálnom komentári na to poukázal riaditeľ pre životné poistenie Fingo.sk Patrik Szabó.

„Okrem skracovania čakacích dôb a zmien vo výlukách poisťovne pristupujú aj k pridávaniu nových kritických chorôb, ktoré sú rozdelené do skupín podľa závažnosti a typu. Vďaka analýze dostupných dát poisťovne cielia konkrétne ponuky na špecifické skupiny klientov, ako sú ženy, vodiči, pracovníci v IT sektore alebo seniori,“ priblížil.

Pripomenul, že aj vlani pokračoval trend digitalizácie z predchádzajúcich rokov. Poisťovne v tejto oblasti ďalej napredovali a prispôsobovali svoje procesy digitálnemu prostrediu. Zmeny v rámci životného poistenia sa najčastejšie týkali úprav jednotlivých pripoistení. „Mnohé poisťovne pristúpili k skracovaniu čakacích lehôt, navyšovaniu limitov poistných súm a prehodnoteniu výluk pri rôznych pripoisteniach,“ doplnil odborník.

Foto: pexels.com/Karolina Grabowska

V roku 2025 bude podľa neho pravdepodobne pokračovať trend dopoisťovania veľkých rizík a zvyšovania poistných súm v rámci existujúcich pripoistení. V porovnaní so západnou Európou totiž zostáva poistná ochrana Slovákov na nižšej úrovni, a to nielen z pohľadu rozsahu krytia, ale aj výšky ročného poistného v pomere k ich príjmom, upozornil Szabó.„Ochranu príjmu v ťažkých životných situáciách netreba podceňovať. Ak si klient uzavrie len najlacnejšie životné poistenie, v zmluve mu môžu chýbať dôležité pripoistenia alebo ho poistenie bude chrániť len do veľmi nízkych poistných súm,“ vysvetlil. Pri vážnom úraze alebo ochorení sa potom môže stať, že mu poisťovňa nevyplatí poistné plnenie, prípadne dostane len nízku sumu a môže sa tak ocitnúť vo finančných problémoch.