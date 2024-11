V obchodných vojnách niet víťazov, upozorňuje Čína

Foto: freepik.com/DC Studio

V colných alebo obchodných vojnách, ani vo vojnách vo vede a technológii či v priemysle, nie sú víťazi. Varoval pred tým Sie Feng, čínsky vyslanec v USA, keďže víťazstvo Donalda Trumpa v prezidentských voľbách vyvolalo prízrak ďalšej konfrontácie medzi Washingtonom a Pekingom.

Sie Fen uviedol, že rozdiely medzi oboma národmi by mali byť hybnou silou výmeny a vzájomného učenia sa, a nie „ospravedlnením pre odmietanie a konfrontáciu“. Pripomenul, že úspechy každého z nich sú príležitosťou pre toho druhého.

Počas vystúpenia na večeri, ktorú zorganizovala americko-čínska obchodná rada v Šanghaji, sa priamo nevyjadril k americkým voľbám. Ani k Trumpovi, ktorý počas predchádzajúceho pôsobenia v úrade prezidenta (2016-2020) zaviedol clá na čínsky tovar v hodnote miliárd dolárov.

V roku 2019 čínska ekonomika po revízii vzrástla o 6 %, čo bolo jej najslabšie tempo za takmer 30 rokov, keďže ju zasiahla obchodná vojna s USA. Odvtedy sa jej rast ešte viac spomalil v dôsledku pandémie a ďalších problémov. Cieľom čínskej vlády je dosiahnuť v roku 2024 rast o približne 5 %. No ak po Trumpovom nástupe do úradu v januári nastanú nové trenice v obchode, ohrozí to výkon čínskej ekonomiky, druhej najväčšej na svete.

Trump sľúbil, že zavedie paušálne clá vo výške 60 percent na dovoz čínskeho tovaru do USA

Trump v kampani sľúbil, že zavedie paušálne clá vo výške 60 % na dovoz čínskeho tovaru do USA. To bude prudké zvýšenie v porovnaní s clami vo výške 7,5 % až 25 % v jeho prvom volebnom období.

Sie Fen pripomenul USA prítomnosť amerických spoločností v Číne. Poznamenal pritom, že približne 60 % nových prevádzok McDonald’s bolo v minulom roku otvorených v Číne. A Šanghaj je jediné veľké mesto na svete, v ktorom je viac než 1000 kaviarní Starbucks.

„Čím viac úspešných príbehov o vzájomne výhodnej spolupráci, tým lepšie,“ povedal veľvyslanec, podľa ktorého však akýkoľvek pokus obmedziť alebo utláčať Čínu „narazí na múr“.

Čína sa bude tvrdo brániť, ak vypukne nová obchodná vojna

Aj analytici upozorňujú, že Čína sa bude tvrdo brániť, ak by vypukla nová obchodná vojna.

Joe Mazur, hlavný analytik v pekinskej poradenskej spoločnosti Trivium China, sa domnieva, že ak Trump splní predvolebné sľuby o clách, dôjde k agresívnej odvete z čínskej strany.