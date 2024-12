V New Yorku zastrelili šéfa zdravotnej poisťovne UnitedHealthcare

Manhattan. Foto: pixabay.com/davidvives90

V New Yorku v stredu zastrelili šéfa americkej zdravotnej poisťovne UnitedHealthcare Briana Thompsona. S odvolaním sa na newyorskú políciu o tom informovala agentúra Bloomberg.

Poisťovňa UnitedHealthcare je súčasťou skupiny UnitedHealth. Podľa zdrojov Bloombergu sa stal 50-ročný Thompson terčom streľby pri hoteli Hilton na Manhattane, kde firma organizovala stretnutia s investormi.

List The New York Times (NYT) s odvolaním sa na zdroje z policajných kruhov napísal, že útok bol cielený a že na Thompsona strieľal maskovaný muž, ktorý potom ušiel. Thompson bol v kritickom stave prevezený do nemocnice, kde bol neskôr vyhlásený za mŕtveho. V súvislosti so streľbou zatiaľ nebol nikto zadržaný, píše list.