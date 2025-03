V koalícii buble ďalší spor o stoličky: Guvernér NBS patrí nám, odkazuje Šutaj Eštok partnerom!

Zľava: Prezident SR Peter Pellegrini, minister vnútra SR a predseda strany Hlas - sociálna demokracia Matúš Šutaj Eštok, premiér SR a predseda strany SMER - sociálna demokracia Robert Fico a predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko počas tlačovej konferencie po okrúhlom stole politických strán v Prezidentskom paláci k zahraničnopolitickej orientácii Slovenska 4. februára 2025. Foto: SITA

Kým predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok tvrdí, že podľa koaličnej zmluvy patrí nominácia na guvernéra centrálnej banky jeho strane, premiér Robert Fico nedávno spochybnil, či by Eštokov favorit, súčasný guvernér Peter Kažimír, mal dostatočnú politickú podporu. Nespochybňujme koaličnú zmluvu, odkazuje šéf Hlasu-SD koaličným partnerom.

V koalícii sa blíži ďalší personálny súboj, už len pár týždňov totiž zostáva do skončenia prvého funkčného obdobia súčasného guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Petra Kažimíra. Nedávno sa pritom začali vynárať špekulácie, že na tento post by mal prejsť súčasný minister financií Ladislav Kamenický, ktorý sa podľa opozície už nechce podpisovať pod veľmi tvrdú konsolidáciu. V strane Hlas-SD spozorneli aj po nedávnych vyjadreniach premiéra a predsedu Smeru-SD Roberta Fica, podľa ktorého súčasný guvernér Peter Kažimír, ktorý je favoritom Hlasu-SD, nemusí mať na pokračovanie v ďalšom funkčnom období dostatočnú politickú podporu.

„V zmysle koaličnej zmluvy patrí nominácia guvernéra aj viceguvernérov Národnej banky Slovenska politickej strane Hlas. A ja môžem veľmi otvorene povedať, že som absolútne spokojný a vážim si prácu odborníka, ako je Peter Kažimír. Myslím si, že je to medzinárodne uznávaný človek, ktorý má plnú podporu Hlasu-SD a v prípade, že sa on rozhodne, že by chcel pokračovať na tejto pozícii, v Hlase bude mať plnú podporu,“ vyhlásil v nedeľňajšej diskusnej relácii TA3 V politike predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok.

Ako dodal, tento odkaz povedal aj v kontexte toho, čo v médiách v posledných týždňoch odznelo. Narážal na spomínané špekulácie o ministrovi Kamenickom aj vyhlásenia premiéra Fica. „Ale ja by som bol opätovne veľmi nerád, keby sa tu zase začala spochybňovať koaličná zmluva. Táto nominácia patrí Hlasu a verím, že sa nám podarí nájsť podporu na tom, aby na čele NBS bol taký kvalitný človek ako Peter Kažimír aj naďalej,“ povedal Eštok.

Gröhling: Ľudí strihajú ako ovce, Kamenický sa pod to nechce podpísať!

Podľa šéfa opozičnej SaS Branislava Gröhlinga sa o možnom odchode súčasného ministra Ladislava Kamenického na post guvernéra centrálnej banky už dlhšie hovorí v kuloároch aj na samotnom ministerstve financií. „Hovorí sa, že pánovi Kamenickému sa už nechce pripravovať ani štátnych rozpočet, pretože ten štátny rozpočet a tá konsolidácia, ktorú musí táto vláda prijať kvôli tomu, že rozhadzujú peniaze a nestarajú sa o ľudí, je tak šialená, že sa pod to nechce podpísať. Pretože jediné čo robia, že z ľudí si tu vytvárajú bankomaty, z ktorých vyťahujú peniaze a strihajú ich tu ako také ovce,“ tvrdí.

Predseda SaS tvrdí, že nechce týmto nijako obhajovať súčasného guvernéra Petra Kažimíra ani rozoberať jeho majetkové pomery, o ktorých sa hovorí v médiách. „Ja len poukazujem na to, že to je ďalší konflikt a nestabilita v tejto vládnej koalícii, kedy sa budú opäť hádať o pozícii guvernéra NBS,“ dodal Gröhling.

Samotný minister financií Ladislav Kamenický pritom v reakcii na prvotné špekulácie o jeho plánoch na presun do centrálnej banky túto možnosť vyslovene neodmietol, označil ich však za „absolútne špekulácie“ s tým, že vláda a ministerstvo financií aktuálne aktívne pracuje na ďalších konsolidačných opatreniach. O svojich plánoch v súvislosti s pozíciou v centrálnej banke zatiaľ oficiálne neinformoval ani aktuálny guvernér Peter Kažimír.

Funkčné obdobie súčasného guvernéra NBS Petra Kažimíra sa pritom končí už 1. júna 2025. Keďže ide o jeho prvé funkčné obdobie, podľa zákona o NBS by mohol absolvovať ešte jedno päťročné obdobie na čele centrálnej banky. Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády schválený Národnou radou Slovenskej republiky. Troch ďalších členov bankovej rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska.