Prevody peňazí medzi bankami čaká už o pár dní zásadný míľnik. Do praxe totiž vstupuje povinnosť pre banky zabezpečiť klientom rýchle prevody už do pár sekúnd. Kým od začiatku tohto roka musia banky rýchle prevody prijímať, od 9. októbra budú musieť peniaze v rýchlom režime aj povinne odosielať. Ďalšou novinkou je aj nová služba overovania príjemcu peňazí.
Komfort bankových služieb by sa mal začiatkom októbra pre klientov zvýšiť, a to hneď dvojnásobne. Už od 9. októbra 2025 budú totiž už všetky banky v rámci eurozóny, a teda aj na Slovensku, SEPA okamžité platby nielen prijímať, ale už aj plošne odosielať. Ako dodáva Slovenská banková asociácia (SBA), okamžité platby tak budú novou realitou pre všetkých – finančné prostriedky budú prevedené z účtu platiteľa na účet príjemcu v priebehu niekoľkých sekúnd, a to kedykoľvek a kdekoľvek.
Druhou zásadnou novinkou je paralelné zavedenie služby overenia príjemcu. Vďaka nej si klienti budú môcť skontrolovať, či zadané číslo účtu (IBAN) patrí správnemu príjemcovi, čo by malo významne redukovať proces mylných platieb na nesprávne účty. „SEPA okamžité platby tak otvárajú cestu k rýchlejším, pohodlnejším a bezpečnejším finančným transakciám pre všetkých klientov bánk v eurozóne,“ uvádza SBA.
Plošné prijímanie SEPA okamžitých platieb je na Slovensku realitou už od 9. januára 2025 v súlade s nariadením Európskeho parlamentu, pričom plošné zavedenie ich odosielania najneskôr od 9. októbra 2025 predstavuje významný krok v modernizácii bankových služieb.
„Okamžité platby spojené so službou overenia príjemcu predstavujú jeden z najväčších a zároveň mimoriadne pozitívnych benefitov pre bankových klientov v histórii platobných služieb. Zároveň sú dôležitým míľnikom digitálnej stratégie európskeho bankového sektora. Banky poskytujú a zabezpečujú nepretržitú dostupnosť svojich systémov s dôrazom na užívateľskú skúsenosť pri zachovaní prísnych štandardov z oblasti kybernetickej bezpečnosti a boja proti praniu špinavých peňazí. Slovenské banky týmto krokom posilňujú svoju pozíciu medzi lídrami digitalizácie a pripravujú pôdu pre ďalšie moderné služby budúcnosti,“ uviedol výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie Marcel Klimek.
Výhody okamžitých platieb:
- rýchlosť – prevod finančných prostriedkov od platiteľa k príjemcovi v priebehu sekúnd;
- elektronické platby uskutočniteľné kedykoľvek a kdekoľvek (lepší cash-flow manažment vďaka nepretržitej dostupnosti 24/7/365);
- jedna schéma pre národné aj cezhraničné platby v eurách;
- podpora nových technológií;
- potenciál náhrady hotovosti;
- harmonizácia platieb v eurách;
- bezpečnosť a súlad s ďalšou legislatívou.
Súbežne s plošným odosielaním SEPA okamžitých platieb zavádza nariadenie aj novú službu overenia príjemcu platby pre fyzické aj právnické osoby, ktorá bude dostupná pre štandardné SEPA úhrady aj okamžité SEPA úhrady. Cieľom tejto legislatívy je významne prispieť k bezpečnosti bezhotovostných transakcií a obmedziť riziko omylov či podvodných platieb.
Ako vnímate zavedenie povinných okamžitých platieb medzi bankami na Slovensku?
Overenie príjemcu bude od 9. októbra 2025 dostupné v krajinách s domácou menou euro, pričom v krajinách s inou menou sa spustí až od júla 2027. Mechanizmus služby spočíva v porovnaní údajov o príjemcovi medzi bankou odosielateľa a bankou príjemcu. Ako pripomína banková asociácia, klient pri platbe uvedie IBAN a názov príjemcu, banka príjemcu údaje overí a na základe jej spätnej väzby sa klient rozhodne, či platbu vykoná.
Ako presne bude nové overovanie príjemcov v bankách fungovať, si môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku.
„Slovenská banková asociácia odporúča najmä právnickým osobám skontrolovať a v prípade potreby aktualizovať svoje obchodné názvy na faktúrach, v dokumentoch a v bankových účtoch, aby predišli nezrovnalostiam pri overovaní príjemcu,“ upozorňuje SBA.
V súčasnosti schému SEPA okamžitých platieb v Európe podporuje 2790 poskytovateľov platobných služieb, čo predstavuje 78,8 % všetkých európskych poskytovateľov a vyše 91,4 % poskytovateľov platobných služieb eurozóny. Podľa údajov EPC (European Payments Council) sa dnes približne každé štvrté euro v platobnom styku v EÚ prevádza prostredníctvom okamžitých platieb.