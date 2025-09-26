Úvery domácnostiam v eurozóne rastú najrýchlejšie od marca 2023: Pomohlo zníženie úrokov

Objem úverov firmám a domácnostiam v eurozóne zaznamenal v auguste zrýchlenie rastu, pričom v druhom prípade to bol najvýraznejší rast za takmer 2,5 roka. Uviedla to tento týždeň Európska centrálna banka (ECB), ktorej údaje zverejnil portál RTTNews.
ECB oznámila, že úvery pre domácnosti a nefinančné spoločnosti zrýchlili v auguste tempo rastu na viac než dvojročné maximum. Prispelo k tomu zníženie úrokových sadzieb, ktoré podporilo dopyt.
V prípade úverov domácnostiam rast dosiahol medziročne 2,5 % po 2,4-percentnom raste v júli. Augustové tempo rastu tak bolo najvýraznejšie od marca 2023. Úvery nefinančným spoločnostiam sa zvýšili o 3 % po 2,8-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. V tomto prípade dosiahol rast najprudšie tempo od júna 2023.
ECB okrem toho informovala o vývoji peňažnej zásoby v eurozóne. Banka oznámila, že menový agregát M3, ktorý je indikátorom peňažnej zásoby v menovej únii, vzrástol v auguste medziročne o 2,9 %, čo v porovnaní s vývojom v predchádzajúcom mesiaci predstavuje spomalenie rastu. V júli sa zvýšil o 3,3 %. Peňažný agregát M1, ktorý zahrnuje obeživo a jednodňové vklady, vzrástol o 5 %, rovnakým tempom ako v predchádzajúcom mesiaci.