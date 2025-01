Útvar hodnoty za peniaze hodnotil vlani investície za 10 miliárd eur s možnou úsporou 1,7 miliardy eur

Foto: pexels.com/Wolfgang Weiser

Verejné investície za takmer 10 miliárd eur hodnotil v minulom roku Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií (MF) SR. Identifikoval v nich príležitosti na úpravu technického riešenia alebo spresnenie rozpočtu s potenciálnou úsporou do 1,7 miliardy eur. Uviedol to ÚHP v rámci vyhodnotenia práce za rok 2024, ktorý označil za jeden z najintenzívnejších vo svojej histórii. „Hodnotenie investičných projektov nad 40 miliónov eur, resp. nad 10 miliónov eur pri IT, je významnou časťou našej agendy. Vypracovali a zverejnili sme 45 hodnotení štúdií pre verejné projekty, vrátane ich aktualizácií. Väčšina projektov bola v oblasti informatizácie a dopravy,“ priblížil útvar.

V minulom roku pripravil aj revíziu výdavkov v dvoch oblastiach. V spolupráci s ministerstvom školstva a Inštitútom vzdelávacej politiky zhodnotil ÚHP výzvy vo vzdelávaní, výsledkoch a efektivite základných a stredných škôl. Hodnotu za peniaze hľadal tiež v sektore energetiky, pričom do revízie zahrnul aj oblasti, ktoré doteraz neboli analyticky pokryté. Útvar poukázal na to, že cez svoje analýzy a blogy otvoril niekoľko celospoločenských tém. „Upozornili sme na problém s fiktívnymi živnosťami, ako aj na potrebu zrýchliť prípravu projektov na rekonštrukcie mostov. Pripravili sme aj prvú komplexnú analýzu, ktorá sa systematicky zamerala na vyhodnotenie efektivity výdavkov spojených s prevádzkou štátnych IT systémov,“ vymenoval.

Osvedčené postupy v oblasti svojej pôsobnosti hľadal ÚHP aj v zahraničí. „Navštívili nás experti z Medzinárodného menového fondu (MMF), s ktorými sme sa pozreli na proces tvorby a výsledky doteraz vydaných revízií výdavkov,“ doplnil útvar. Pripomenul tiež ocenenie Analytický klenot 2024 za diskusnú štúdiu s odporúčaniami na zlepšenie legislatívneho procesu, ktoré udeľuje riadiaci výbor pre analytické jednotky. Úlohou ÚHP je zvyšovať hodnotu, ktorú za svoje peniaze verejnosť dostáva. Cieľom je posilniť orientáciu na výsledky pri rozhodovaní o verejných politikách, reguláciách, investíciách a prevádzke štátu. Podstatou hodnoty za peniaze je posúdiť, či peniaze daňovníkov budú skutočne vynaložené najlepšie,, ako je možné pre dosiahnutie stanoveného cieľa.