Útek z ministerstva financií na čelo NBS? Pozrite si, čo prvýkrát verejne na túto tému Kamenický povedal!

Na chodbách parlamentu a postupne aj v médiách sa začali objavovať šumy, že by súčasný minister financií Ladislav Kamenický mohol nahradiť v kresle guvernéra NBS Petra Kažimíra. Tomu končí funkčné obdobie už 1. júna tohto roka. Minister financií sa k tejto téme vyjadril verejne prvýkrát na pondelkovej tlačovej konferencii.

To, že by sa mohol Ladislav Kamenický stať novým guvernérom centrálnej banky, označil samotný minister financií za špekulácie. „Sú to absolútne špekulácie. To niekto rozšíril v národnej rade, ale ja za seba môžem povedať, že som ministrom financií a robím si svoju prácu. Pripravujeme ďalší konsolidačný balík, na ktorom sme mali už štyri naše stretnutia a budeme v tom pokračovať, takže nešpekulujme o nejakých veciach,“ vyhlásil na tlačovej besede.

„Ja sa k tomu prvýkrát vyjadrujem, mňa sa nikto nepýtal, tu sa šíria médiami rôzne špekulácie,“ dodal ešte Kamenický v odpovedi na novinársku otázku. Faktom však je, že redakcia oPeniazoch.sk sa s otázkami ohľadom špekulácií o nominácii ministra Kamenického na post šéfa centrálnej banky ešte v januári obrátila tak na ministerstvo financií, ako aj na jednotlivé koaličné strany a aj samotnú Národnú banku Slovenska. Odpovedí sme sa doteraz nedočkali.

Koalícia musí riešiť viacero otvorených otázok

Minister financií zároveň poukazuje na to, že v súčasnosti sa vo vládnej koalícii riešia viaceré otvorené otázky. „Ak sa niekto pozrie aj na situáciu, čo sa týka nejakých dohôd, momentálne sa rieši predseda parlamentu, rôzne veci, takže neviem vôbec, aká je na týchto veciach dohoda, takže to sú pre mňa iba špekulácie,“ uzavrel Kamenický na tlačovej besede túto tému.

