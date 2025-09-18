USA prinesú do Británie rekordné investície: Vznikne vyše 7-tisíc nových pracovných miest

Spojené štáty plánujú v Británii investície v hodnote 150 miliárd libier (172,91 miliardy eur). Uviedla to britská vláda počas štátnej návštevy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Británii. Dodala, že je to najväčšia obchodná dohoda svojho druhu, ktorá by mala vytvoriť viac než 7600 „vysokokvalitných pracovných miest“. Informovali o tom agentúra DPA a server BBC.
Väčšina investícií by mala prísť od investičnej spoločnosti Blackstone. Tá zverejnila, že v Británii plánuje investovať v najbližšom desaťročí približne 90 miliárd libier. Je to ďalšia investícia po tom, ako táto spoločnosť koncom minulého roka oznámila, že investuje desať miliárd libier do dátových centier. Blackstone v júni tohto roka uviedol, že v Európe chce do desiatich rokov investovať v prepočte približne 370 miliárd libier.
K ďalším spoločnostiam, ktoré oznámili investície v Británii, patria napríklad realitný investičný fond Prologis a softvérová spoločnosť Palantir. Prologis prisľúbil investície v objeme 3,9 miliardy libier a Palantir za 1,5 miliardy libier. Investície sľúbili aj technologická firma Amentum, ktorá chce vytvoriť vyše 3000 pracovných pozícií, či výrobca lietadiel Boeing. Ten plánuje v Birminghame upraviť dva stroje 737 pre potreby amerického vojenského letectva. Kontrakt by mal vytvoriť zhruba 150 vysokokvalifikovaných pracovných miest.
Začiatkom toho týždňa spoločnosť Microsoft prisľúbila, že v Británii investuje v nasledujúcich štyroch rokoch zhruba 22 miliárd libier. Okrem toho firma Google sľúbila päť miliárd libier v budúcich dvoch rokoch na rozšírenie súčasného dátového centra v Hertfordshire.