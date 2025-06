USA plánujú zmierniť vývozné obmedzenia do Číny: Čakajú nás veľké zmeny v obchode?

Manhattan. Foto: pixabay.com/davidvives90

Americký prezident Donald Trump poveril ministra financií Scotta Bessenta a jeho tím, aby pred rokovaniami medzi USA a Čínou v Londýne rokovali s Pekingom o možnosti zrušenia viacerých vývozných obmedzení, uviedol v pondelok denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

Trumpova administratíva údajne zvažuje zrušenia obmedzení vývozu do Číny v prípade tovarov, ako sú letecké motory a komponenty pre ne alebo softvér na výrobu počítačových čipov. V pondelok sa v Londýne koná druhé kolo čínsko-amerických obchodných rokovaní. Čínu zastupuje vicepremiér Che Li-Feng. Delegáciu USA tvoria minister financií Bessent, minister obchodu Howard Lutnick a obchodný vyslanec USA Jamieson Greer. Jednou z hlavných tém rokovaní sú čínske vývozné obmedzenia na kovy a magnety vzácnych zemín, ktoré Peking zaviedol 14. apríla. Čína v súčasnosti kontroluje približne 99 % dodávok niektorých druhov týchto kovov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v automobilovom, polovodičovom a leteckom priemysle.

Cieľom rokovaní je dosiahnuť, aby dodávky vzácnych zemín z Číny „prúdili rovnako ako pred začiatkom apríla“, uviedol v pondelok hlavný ekonomický poradca Bieleho domu Kevin Hassett. Peking požaduje zmiernenie amerických vývozných obmedzení a zrušenie viacerých ciel, ktoré zaviedla Trumpova administratíva. Denník The New York Times predtým poznamenal, že obmedzenia Pekingu by mohli vážne ovplyvniť činnosť viacerých amerických spoločností vrátane vojenských dodávateľov.