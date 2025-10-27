USA a Mexiko odvrátili zvýšenie ciel: Obchodné rokovania predĺžili o niekoľko týždňov

Mexiko sa vyhlo zvýšeniu dovozných ciel zo strany USA, ktoré mu hrozilo tento týždeň. Poukázala na to v pondelok mexická prezidenta Claudia Sheinbaumová. Povedala, že s americkým prezidentom Donaldom Trumpom sa dohodli na predĺžení rozhovorov o vzájomnom obchode o „niekoľko týždňov“. Informovali o tom agentúry Reuters a AFP.
Trump koncom júla stanovil 90-dňovú lehotu na ďalšie rokovania s Mexikom a obchodných vzťahoch, počas ktorých Spojené štáty nezvýšia na niektoré mexické tovary dovozné clá na 30 %. Táto lehota vyprší koncom týždňa.
Sheinbaumová na tlačovej konferencii pre médiá uviedla, že v sobotu (25. 10.) telefonovala s Donaldom Trumpom a dohodli sa, že s cieľom doriešiť zvyšné obchodné bariéry „dajú rokovaniam ešte pár týždňov navyše“. Prezidentka dodala, že rokovania sa blížia ku koncu a zostáva vyriešiť posledné záležitosti. Zároveň uviedla, že s Trumpom bude „v najbližších týždňoch opätovne rokovať“.
Mexiko patrí ku krajinám, pre ktoré sú americké clá obzvlášť problém. Krajina totiž viac než 80 % svojho exportu smeruje do USA.