USA a Mexiko odvrátili zvýšenie ciel: Obchodné rokovania predĺžili o niekoľko týždňov

Na snímke člen pohraničnej stráže prechádza okolo štyroch mužov, ktorí boli zadržaní po nelegálnom prekročení hranice cez medzeru v múre oddeľujúcom Mexiko a Spojené štáty 23. januára 2025 v San Diegu. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa previedla viac ako 445 kilometrov štvorcových federálnej pôdy pozdĺž americko-mexickej hranice na armádu. Podľa ministerstva vnútra chce vláda týmto krokom bojovať proti ilegálnej migrácii. Foto: TASR/AP/Gregory Bull
Mexiko sa vyhlo zvýšeniu dovozných ciel zo strany USA, ktoré mu hrozilo tento týždeň. Poukázala na to v pondelok mexická prezidenta Claudia Sheinbaumová. Povedala, že s americkým prezidentom Donaldom Trumpom sa dohodli na predĺžení rozhovorov o vzájomnom obchode o „niekoľko týždňov“. Informovali o tom agentúry Reuters a AFP.

Trump koncom júla stanovil 90-dňovú lehotu na ďalšie rokovania s Mexikom a obchodných vzťahoch, počas ktorých Spojené štáty nezvýšia na niektoré mexické tovary dovozné clá na 30 %. Táto lehota vyprší koncom týždňa.

Sheinbaumová na tlačovej konferencii pre médiá uviedla, že v sobotu (25. 10.) telefonovala s Donaldom Trumpom a dohodli sa, že s cieľom doriešiť zvyšné obchodné bariéry „dajú rokovaniam ešte pár týždňov navyše“. Prezidentka dodala, že rokovania sa blížia ku koncu a zostáva vyriešiť posledné záležitosti. Zároveň uviedla, že s Trumpom bude „v najbližších týždňoch opätovne rokovať“.

Mexiko patrí ku krajinám, pre ktoré sú americké clá obzvlášť problém. Krajina totiž viac než 80 % svojho exportu smeruje do USA.

