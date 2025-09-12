USA a Čína obnovujú obchodné rokovania: Aké zmeny môže priniesť nové kolo v Madride?

Americký minister financií Scott Bessent sa budúci týždeň stretne s čínskymi vicepremiérom Che Li-fengom na ďalšom kole obchodných rokovaní. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v piatok odvolala na americké ministerstvo financií.
Rozhovory v Madride sa zamerajú na otázky týkajúce sa hospodárstva, obchodu a národnej bezpečnosti, uviedlo americké ministerstvo, ktoré nešpecifikovalo konkrétny termín rokovaní. Čínska strana zatiaľ schôdzku nepotvrdila. Podľa skoršieho oznámenia amerického ministerstva financií Bessent v dňoch 12. až 18. septembra navštívi Španielsko a Veľkú Britániu.
Začiatkom augusta sa Peking a Washington dohodli na predĺžení prímeria v colnej vojne o ďalších 90 dní. Obe krajiny sa pôvodne v máji dohodli na pozastavení vysokých ciel, aby vytvorili priestor na rokovania o sporných otázkach. Clá na čínsky tovar dovážaný do USA tak klesli na 30 % a na americký dovoz do Číny na 10 %. Predtým Spojené štáty v niekoľkých fázach zvýšili dovozné clá na čínsky tovar až na 145 %. Čína reagovala odvetnými clami až do výšky 125 %.