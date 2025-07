Úroky v USA mohli klesnúť, Trumpove clá ich však podľa šéfa Fedu brzdia

Foto: SITA/AP

Zníženiu úrokových sadzieb v USA bráni colná politika prezidenta Donalda Trumpa, potvrdil šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.

Podľa Powella by nastavenie menovej politiky Fedu bolo uvoľnenejšie, ak by Trump neohlásil clá. Na otázku počas panelovej diskusie, či by Fed v súčasnosti opäť znížil sadzby, keby Trump začiatkom tohto roka neoznámil plán zaviesť clá, Powell odpovedal: „Myslím, že áno.“

„V podstate sme si dali pauzu, keď sme zistili, aké vysoké majú byť clá, a clá zvýšili všetky prognózy inflácie pre USA,“ dodal Powell na podujatí, ktoré sa konalo počas fóra Európskej centrálnej banky v portugalskom mete Sintra.