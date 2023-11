Úroky na hypotékach v USA klesli na najnižšiu úroveň za dva mesiace

Foto: pixabay.com/OleksandrPidvalnyi

Úrokové sadzby pri najpopulárnejších úveroch na bývanie v USA klesli v minulom týždni na najnižšiu úroveň za posledné dva mesiace. Dôvodom je postupné znižovanie výnosov kľúčových amerických dlhopisov. Informovala o tom agentúra Reuters.

Asociácia hypotekárnych bankárov (MBA) uviedla, že priemerná sadzba pri 30-ročných hypotékach klesla v týždni do 17. novembra oproti predchádzajúcemu týždňu o 20 bázických bodov na 7,41 %. Za ostatné dva týždne sa znížila už o 45 bázických bodov a dosiahla najnižšiu úroveň od konca septembra. Na porovnanie, v októbri zaznamenali úrokové sadzby hypoték rast na takmer 8 % a dostali sa na viac než 23-ročné maximum.

Úrokové sadzby reagujú na výnosy kľúčových 10-ročných dlhopisov, ktoré tento týždeň tiež klesli na dvojmesačné minimum. Prispeli k tomu očakávania investorov, že americká centrálna banka by už nemala pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb. Banka na ostatnom zasadnutí z prelomu októbra a novembra ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú a niektorí jej predstavitelia naznačili, že k ďalšiemu zvýšeniu úrokových sadzieb by mohlo dôjsť až vtedy, ak by v procese spomaľovania inflácie došlo k obratu.