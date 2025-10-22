Úroky na hypotékach sú na dne: Analytik nevidí šancu na pokles sadzieb ECB v roku 2025

Vzhľadom na to, že sa infláciu v eurozóne podarilo stabilizovať blízko cieľovej úrovne 2 %, nie je v tejto chvíli dôvod na ďalšiu zmenu sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB). V tejto situácii pravdepodobne dosiahli svoje aktuálne dno aj úrokové sadzby hypoték, upozornil v stredu na stretnutí s novinármi ekonomický analytik Tatra banky Juraj Valachy.
Zníženie inflácie na 2 % úroveň a jej stabilizácia po období vysokého rastu cien je podľa neho veľkým úspechom ECB. „Aj očakávania na ďalšie obdobie sú zastabilizované na 2 %. Nevidíme momentálne žiadne hmatateľné riziko, že by sme vedeli dať do prognóz niečo iné ako 2 %,“ priblížil ekonóm.
Tento vývoj uľahčuje podľa neho aj prognózu ďalšieho vývoja úrokových sadzieb. „Tým, že inflácia je stabilná na tom cieli, kde ECB chce, tak aj tie krátkodobé úrokové sadzby, ktoré nastavuje ECB, by mali byť zastabilizované na úrovni 2 %,“ uviedol Valachy. Tak to podľa neho zostane, pokiaľ nedôjde k nejakému šoku, pozitívnemu alebo negatívnemu, v oblasti inflácie alebo ekonomiky.
Pokiaľ sú sadzby ECB aktuálne na svojom minime, predpoklad je, že niekedy v budúcnosti by sa mali zase zvýšiť. Tomu podľa neho zodpovedajú aj dlhodobejšie trhové sadzby, pri ktorých sú očakávania nastavené smerom nahor. Tieto pritom ovplyvňujú napríklad aj úročenie hypoték. „Keď hovoríme o hypotékach, tak tam žiadny pokles už nie je, skôr by hypotéky mali mať dnes nejaké dno,“ doplnil analytik.