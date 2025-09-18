Úroky na hypotékach klesajú: Ako môžu Slováci dnes ušetriť stovky eur ročne?

Úroky klesajú a Slováci hľadajú spôsob, ako za svoju hypotéku platiť menej. Mnohí si totiž v rokoch 2023 a 2024 brali úver so sadzbou 4 až 5 %, no v súčasnosti najvýhodnejšie úroky klesajú k 3 %. Uviedla to riaditeľka pre úvery v spoločnosti FinGO.sk Eva Šablová. Pri rozhodovaní o znížení úroku podľa nej zohrávajú rolu aj poplatky, ktoré sa v bankách líšia a ovplyvňujú celkovú výhodnosť zmeny úveru.
„Kým v rokoch 2023 a 2024 si ľudia bežne brali hypotéky s úrokmi v rozmedzí 4 až 5 %, v súčasnosti najlepšie úrokové sadzby začínajú od 3 %. Ľuďom s vyššími úrokmi sa rozhodne oplatí poobzerať po možnostiach, ako si ich znížiť. Buď sa im to podarí v ich pôvodnej banke, ktorá im prehodnotí úrok mimo výročia fixácie, alebo sa môžu porozhliadnuť po lepších úrokoch v iných bankách a hypotéku refinancovať,“ spresnila Šablová.
„Bilancovanie výhodnosti refinancovania a využitia úpravy úroku vo vlastnej banke ovplyvňuje množstvo detailov. Treba zohľadniť náklady, ako je poplatok za predčasné splatenie hypotéky, poplatok za spracovanie úveru v novej banke, kataster aj znalecký posudok, ak je potrebný. Toto rozhodovanie preto odporúčam konzultovať s finančným maklérom, ktorý má k dispozícii všetky potrebné informácie o poplatkoch a kampaniach rôznych bánk, ako aj o tom, ktorá banka klientovi dokáže ponúknuť ešte nižšiu sadzbu, ako je oficiálne vyhlásený úrok, a za akých podmienok,“ priblížila.
Prvou, oveľa jednoduchšou a často aj výhodnejšou možnosťou, ako si zlacnieť hypotéku, je zníženie úroku v banke, kde človek spláca úver. „Väčšina bánk je ochotná klientom upraviť úrok na hypotéke aj mimo výročia fixácie. Tieto tzv. retenčné ponuky však nie sú pre každého a sú veľmi individuálne,“ upozornila.
Ďalšou možnosťou, ako si zlacnieť úrok, je preniesť si hypotéku do inej banky. „Vďaka refinancovaniu klient môže získať súčasný nižší úrok napriek tomu, že si hypotéku bral v horšom období. Mal by však zohľadniť náklady, ktoré sú s tým spojené. Na poplatok za spracovanie úveru pri refinančných hypotékach banky obvykle poskytujú 100 % zľavu. Najvyššou položkou býva poplatok za predčasné splatenie hypotéky v pôvodnej banke. Ten je vo výške 1 % zo zostatku úveru,” podčiarkla.
Sú podľa nej aj banky, ktoré klientom s refinančnou hypotékou poplatok za predčasné splatenie hypotéky preplácajú, prípadne im poskytnú bonus v podobe vrátenia niekoľkých splátok úveru. Aj v tomto sa podľa Šablovej oplatí obrátiť na skúseného makléra.