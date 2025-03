Úročenie dlhopisov rastie, ovplyvniť to môže aj hypotéky, ukázala analýza týždňa

Foto: freepik.com/Racool_studio

Požadované výnosy štátnych dlhopisov, vrátane tých slovenských, v poslednom období vzrástli. Pôsobia tak proti znižovaniu sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB) a tento vývoj ovplyvní aj ďalšie úroky v ekonomike. Úročenie hypoték, ktoré už dlhšie klesalo, sa môže na nejaký čas zastaviť, prípadne aj mierne vzrásť, upozornili analytici. Hlavným spúšťačom aktuálneho vývoja na dlhopisovom trhu bol politický vývoj, konkrétne vyhlásenia staronového amerického prezidenta Donalda Trumpa o oslabení záväzkov USA voči NATO a obrane Európy, pripomenul investičný analytik finančnej skupiny Simplea Adrián Šajánek.

„To viedlo k oznámeniam európskych štátov o zvýšení výdavkov na obranu, čo znamená vyššie deficity a potrebu financovania prostredníctvom štátnych dlhopisov. Výrazný nárast ich ponuky na trhu spôsobil pokles cien a rast výnosov,“ vysvetlil. Výšku výnosov, ktoré investori požadujú, v posledných týždňoch „tlačia“ nahor vyššie plány EÚ na masívne investície do obranných kapacít, konštatoval aj makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš. „Výnosy na benchmarkových nemeckých 10-ročných dlhopisoch sa aktuálne pohybujú na úrovniach z jesene 2023. Výnos na našich slovenských 10-ročných dlhopisoch je zas na úrovni z leta 2024, resp. je na rovnakej úrovni, kde sa pohybovali presne pred rokom v marci 2024,“ priblížil. Do budúcnosti očakáva postupný pokles výnosov, karty však môže ešte zamiešať protekcionistická politika, teda zavádzanie ďalších ciel a ich vplyv na globálnu ekonomiku.

Na finančných trhoch aktuálne panuje vysoká miera neistoty. „Slovensku na jednej strane pomáha ohlásená a prebiehajúca konsolidácia verejných financií. Na druhej strane ovplyvňuje výšku nášho rizika aj vojenský konflikt v susednej krajine, či vysoká expozícia dovážaných energetických komodít z východu. Rizikovú prirážku zvykne zvyšovať politická nestabilita,“ upozornil Kočiš. Na neistotu v globálnej ekonomike poukázal aj finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. To môže spôsobiť sťahovanie investícií z firemného sektora do „bezpečných prístavov“, medzi ktoré patria aj štátne dlhopisy. „Hrozba ekonomickej vojny so zavádzaním ciel na strane USA, Európy a ďalších štátov zvyšuje riziko pomalšieho rastu svetovej ekonomiky. Ak sa tak stane, odhaduje sa, že tempo rastu globálnej ekonomiky spomalí o 0,5 percentuálneho bodu (p. b.).

Spomalenie by malo vplyv na dlhopisy s kratšou aj dlhšou splatnosťou a prinieslo by rast ich výnosov,“ avizoval. Podľa dostupných analýz by to mohlo viesť k zvýšeniu úrokových sadzieb 10-ročných amerických, ale aj nemeckých dlhopisov v priemere o 0,2 až 0,3 p. b. Úročenie slovenských dlhopisov by sa mohlo podľa analytika v takom prípade vyvíjať podobne. „Ak by sa však k vplyvu spomalenia svetovej ekonomiky pridali aj špecifické problémy s rizikovým štátnym rozpočtom a neplnením plánovaných príjmov z konsolidácie, či prípadne problémy s väčším odchodom firiem zo Slovenska kvôli vysokým daňovo-odvodovým nákladom na prácu, investori by určite zvýšili svoje očakávania a riziková prirážka pri dlhopisoch by stúpla výraznejšie,“ vysvetlil Búlik. Vyššie výnosy štátnych dlhopisov môžu tlačiť na rast úrokových sadzieb hypoték, pretože banky stanovujú úroky aj na základe výnosov dlhodobých štátnych dlhopisov, upozornil Šajánek.

„Keď výnosy dlhopisov rastú, zvyšujú sa aj náklady na financovanie, čo môže viesť k vyšším sadzbám hypoték a úverov pre firmy. Zásadné je tiež vnímať, že situácia sa mení zo dňa na deň,“ doplnil. Banky sa snažia udržiavať medzi úročením dlhopisov na medzibankovom trhu a úrokom hypoték odstup približne 1 p. b., ktorý zohľadňuje rozdiel v rizikovosti oboch dlhových nástrojov, priblížil Búlik. Znižovanie úrokov hypoték, ktoré sa začalo v auguste 2024, sa podľa neho aktuálne zastavilo na úrovni okolo 3,5 % pri najnižšie úročených 3-ročných úveroch. „Táto úroveň v zásade už naráža na minimálny úrokový odstup medzi úročením dlhopisov a hypoték a kým úročenie štátnych dlhopisov nenaberie trend trvalejšieho poklesu, čomu nič nenasvedčuje, nateraz sa plošný pokles úrokov pri hypotékach zastaví,“ avizoval analytik. Naopak, ak by úročenie dlhopisov stúplo, viedlo by to podľa neho skôr či neskôr aj k opätovnému rastu úrokov hypoték.