Úrazy to nie sú: Najčastejšou príčinou plnej invalidity na Slovensku je zákerná choroba!

V prvom polroku 2025 boli nádorové ochorenia najčastejšou príčinou, prečo išli Slováci do invalidného dôchodku, prevažujú najmä ženy. Druhou najčastejšou diagnózou, ktorá viedla k invalidite, boli duševné poruchy a poruchy správania. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.
„Onkologické diagnózy boli najčastejšími ochoreniami, ktoré v prvom polroku 2025 viedli k uznaniu invalidity s mierou poklesu vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 percent. Pri 2683 novouznaných invaliditách až 1628 z nich možno pripísať práve nádorovým ochoreniam. Predstavujú tak až 61 percent prípadov. Až dva z troch novouznaných prípadov invalidity nad 70 percent tak tvorili práve onkologické diagnózy a podobne ako minulý polrok preto zostávajú na čele rebríčka pri uznávaní plnej invalidity posudkovými lekármi Sociálnej poisťovne,“ uviedla SP.
Choroby, ktoré viedli k invalidite nad 70 percent, sa líšili podľa pohlavia poistencov. Medzi mužmi boli na prvom mieste nádorové ochorenia, a to viac ako 47 percent. Ďalej to boli choroby obehovej sústavy, ktoré tvorili 11,6 percenta, tretiu skupinu predstavovali choroby nervového systému s 10,2 percenta a štvrtú zase duševné poruchy či poruchy správania s 8,8 percenta. Pri ženách prevažovali tiež nádorové ochorenia, tie dosiahli 74,3 percenta. Nasledovali duševné poruchy a poruchy správania so 7,3-percentným podielom, potom choroby nervového systému s 5,6 percenta a choroby obehovej sústavy s 2,4 percenta.
Bez rozlíšenia pohlavia boli po nádoroch najčastejšími skupinami, ktoré viedli k uznaniu invalidity, duševné poruchy a poruchy správania, a to celkovo 8,1 percenta. Nasledovali choroby nervového systému s ôsmimi percentami a choroby obehovej sústavy so 7,1 percenta.
Myslíte si, že Slovensko robí dosť pre prevenciu chorôb, ktoré najčastejšie vedú k invalidite?
Sociálna poisťovňa priblížila, že priemerná výška invalidného dôchodku nad 70 percent uznanej invalidity je v súčasnosti 574 eur, pričom poisťovňa vypláca 79 280 takýchto dôchodkov.