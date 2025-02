UniCredit sa stala Globálnou bankou roka 2024 podľa časopisu IFR International Financing Review

Foto: UniCredit Group

UniCredit získala titul Globálna banka roka 2024 a ocenenie Úverový dom roka 2024 v Európe, na Strednom východe a v Afrike podľa IFR. UniCredit získala ocenenie Banka roka 2024 už po druhýkrát, predtým získala ocenenia Banka roka pre bankárov a Banka roka v Európe.

Časopis International Financing Review (IFR) ocenil globálne vedúce postavenie UniCredit a v rámci ocenení IFR Awards 2024 ju vyhlásil za Banku roka 2024 a Úverový dom roka 2024 v Európe, na Strednom východe a v Afrike.

Víťazi boli zverejnení na stránke ifre.com 5. februára a v prílohe časopisu IFR Awards. Ocenenia sa budú odovzdávať počas slávnostného galavečera 17. marca v Londýne.

IFR je popredným svetovým poskytovateľom informácií o globálnych kapitálových trhoch s viac ako štyridsaťročnou tradíciou. Tím IFR je najväčší a najskúsenejší spomedzi všetkých publikácií o kapitálových trhoch. Tvorí ho pestrá kombinácia skúsených novinárov a uznávaných odborníkov z daného odvetvia. Publikácia je mimoriadne kvalifikovaná na poskytovanie nezaujatých odborných komentárov zo všetkých hlavných finančných centier, čím zabezpečuje najvyššiu kvalitu žurnalistiky.

Šéfredaktor IFR Matthew Davies k oceneniu UniCredit uviedol: „Všetky titulky novín zaujali kroky Andreu Orcela na trhu fúzií a akvizícií. Jasne vyzval európske orgány, aby splnili svoje slová o bankovej únii. Nemožno však prehliadnuť obrat v základnej činnosti UniCredit v posledných rokoch. V európskom bankovom sektore sa vypracovala na jedného z lídrov na trhu. Je oveľa výnosnejšia, dynamickejšia a podnikavejšia ako predtým. To je skvelá správa pre jej klientov, ale aj pre taliansky a európsky bankový sektor.“

UniCredit v posledných rokoch pracovala na premene kultúry i činnosti skupiny, pričom sa zaviazala k zásadným zmenám, aby definovala svoju budúcnosť s ambíciou stať sa bankou budúcnosti Európy.

Generálny riaditeľ UniCredit Andrea Orcel k oceneniu povedal: „Sme nesmierne hrdí na tieto úspechy a na to, čo znamenajú pre transformáciu UniCredit. UniCredit je dnes inou inštitúciou a keďže sme ukončili prvú fázu projektu UniCredit Unlocked, pričom sme dosiahli, dokonca i prekročili všetky naše ciele, je pre nás potešením zamyslieť sa nad tým, ako ďaleko sme sa dostali. Vďaka tvrdej práci a odhodlaniu našich zamestnancov, ktorí sa neúnavne snažia prinášať výsledky našim klientom a ich komunitám, sme sa stali vzorom pre špičkové bankovníctvo v Európe. Tieto ocenenia patria im a mali by byť veľmi hrdí na to, čo dosiahli.“

Výnimočnosť UniCredit ocenil aj prestížny medzinárodný časopis The Banker, ktorý je súčasťou skupiny Financial Times a ktorý UniCredit vyhlásil za Banku roka a Banku roka v Európe v roku 2024