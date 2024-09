Foto: UniCredit Bank

UniCredit mohla kúpiť 4,5 % akcií spoločnosti Commerzbank od nemeckého štátu, pretože vláda v Berlíne talianskej banke dôveruje. V rozhovore pre štvrtkové vydanie denníka Il Messaggero to povedal generálny riaditeľ skupiny UniCredit Andrea Orcel. Informujú o tom na základe správy agentúry Reuters. Orcel uviedol, že jeho spoločnosť už dlhšie rokovala s nemeckou vládou. „Toto leto som trávil na striedačku medzi prímorským letoviskom, kde bola moja rodina na dovolenke, a Nemeckom,“ povedal. „Vláda predala UniCredit 4,5-percentný podiel v Commerzbank, pretože ju považuje za spoľahlivého a vhodného investora,“ dodal.

Na otázku, či by UniCredit mohla vyhlásiť nevyžiadanú ponuku na odkúpenie podielov od ostatných investorov v Commerzbank, Orcel odpovedal: „Nie, to by bol agresívny krok.“ Tento mesiac UniCredit podala najvyššiu ponuku vo vládnom tendri na predaj balíka 4,5 % akcií nemeckej banky a stala sa ich novým majiteľom. Talianska banka už predtým podobný podiel kúpila na trhu a v súčasnosti je najväčším súkromným investorom v Commerzbank. Výsledok vládnej aukcie vyvolal v Nemecku kontroverziu. Niekoľko zdrojov oboznámených so záležitosťou pre Reuters uviedlo, že krok UniCredit nemeckých vládnych predstaviteľov zaskočil. Orcel tiež uviedol, že UniCredit sa neponáhľa s navýšením svojho podielu v Commerzbank, hoci plánuje požiadať dozorné orgány o súhlas s prípadnou kúpou až 29,9 % akcií svojho nemeckého konkurenta.