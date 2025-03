UniCredit očakáva súhlas ECB so zvýšením podielu v Commerzbank v priebehu dní

Foto: UniCredit Bank

Talianska banka UniCredit je pripravená získať v najbližších dňoch povolenie Európskej centrálnej banky (ECB) na zvýšenie podielu v Commerzbank na 29,9 %. Generálny riaditeľ UniCredit Andrea Orcel sa usiluje o potenciálne prevzatie nemeckého veriteľa.

Podľa zdrojov oboznámených s touto záležitosťou má ECB udeliť formálny súhlas začiatkom budúceho týždňa.Orcel vlani šokoval nemecký bankový sektor aj politikov, keď v septembri získal priamy podiel v Commerzbank vo výške 9,5 %. Neskôr získal ďalších 18,5 % prostredníctvom derivátov. V súčasnosti v banke kontroluje približne 28 %. Koncom minulého roka UniCredit požiadala ECB o schválenie podielu v Commerzbank až do výšky 29,9 %.Po dosiahnutí 30-percentného podielu by UniCredit musela predložiť verejnú ponuku na prevzatie Commerzbank. Orcel uviedol, že jeho ambíciou je prevziať nemeckého veriteľa napriek odporu vlády v Berlíne.

Commerzbank, kľúčový veriteľ mnohých malých a stredných podnikov, ktoré tvoria chrbticu nemeckej ekonomiky, je proti prevzatiu. Jej generálna riaditeľka Bettina Orloppová si stanovila ambicióznejšie ciele v oblasti zisku, aby pomohla odvrátiť snahy talianskeho rivala.UniCredit minulý mesiac uviedla, že v marci očakáva povolenie ECB. Posúdenie tzv. kvalifikovanej účasti v banke je vo veľkej miere založené na finančnej sile a povesti nadobúdateľa. UniCredit je jednou z najväčších bánk v Európe a má kapitálovú metriku vysoko nad regulačným minimom, takže odmietnutie je nepravdepodobné, uviedla agentúra Bloomberg.

Talianska banka odhaduje, že konverzia derivátov na akcie zníži jej kľúčový kapitálový ukazovateľ o 0,3 percentuálneho bodu. Táto metrika bola na konci decembra na úrovni 15,9 %, rovnako ako v predchádzajúcom roku, a to aj napriek miliardám eur, ktoré minula na investície a výplaty akcionárom.Orcel sa chce na konci tohto roka rozhodnúť, či predloží ponuku na prevzatie Commerzbank, pričom toto rozhodnutie spája s ochotou budúcej nemeckej vlády povoliť transakciu. Nemecko stále vlastní približne 12 % v Commerzbank výmenou za jej záchranu v roku 2008. Víťaz predčasných februárových volieb bude potrebovať ešte nejaký čas na zostavenie vlády.

Commerzbank. Foto: SITA/AP Photo/Michael Probst

Doterajšia vláda sa snažila zmariť snahy o prevzatie Commerzbank, keďže UniCredit investovala zhruba 40 miliárd eur do talianskych vládnych dlhopisov. Berlín sa obáva, že ak by sa UniCredit pre tieto dlhopisy dostala do problémov, Nemecko by nakoniec mohlo byť nútené zaplatiť účet za taliansky štátny dlh.Orcel je kľúčovým hráčom v sérii transakcií, ktoré v širšom zmysle pretvárajú talianske a európske financie. Predložil tiež nevyžiadanú ponuku na prevzatie menšieho talianskeho rivala Banco BPM a kúpil približne 5 % v Assicurazioni Generali.