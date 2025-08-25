UniCredit navýšila podiel v Commerzbank: Chystá sa veľké prevzatie nemeckej banky?

Talianska banka UniCredit zvýšila svoj podiel v nemeckom konkurentovi Commerzbank na približne 26 %. Zvyšuje sa tak pravdepodobnosť, že UniCredit podá ponuku na prevzatie druhej najväčšej banky v Nemecku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Spoločnosť so sídlom v Miláne zároveň v pondelok oznámila, že svoje zostávajúce finančné nástroje vo vhodnom čase takisto prevedie na akcie, čím by sa jej podiel zvýšil na približne 29 %. Talianska banka by bola zo zákona povinná predložiť oficiálnu ponuku na prevzatie zostávajúcim akcionárom Commerzbank, ak by jej podiel v spoločnosti dosiahol viac ako 30 %.
UniCredit začiatkom júla zdvojnásobila svoj priamy podiel v Commerzbank, a tým aj svoje hlasovacie práva, z necelých 10 % na približne 20 %. Najväčšia talianska banka je hlavným akcionárom skupiny pred nemeckým štátom, ktorý stále vlastní 12 % akcií.