UniCredit nadväzuje partnerstvo s Google Cloud na urýchlenie digitálnej transformácie na 13 trhoch

Foto: pexels.com/Andrea Ferrario

Dohoda pomôže spoločnosti UniCredit transformovať prevádzku celej skupiny na novú éru bankovníctva vo väčšom meradle – postupne presunúť kľúčové aplikácie do cloudu. Spolupráca medzi UniCredit a Google sa zameria na modernizáciu technológií, urýchlenie využívania umelej inteligencie a rozvoj nových obchodných príležitostí.

UniCredit, UniCredit, paneurópska banka, a Google Cloud dnes oznámili podpísanie memoranda, ktoré stanovuje desaťročnú dohodu zameranú na urýchlenie digitálnej transformácie skupiny UniCredit. Spolupráca umožní UniCredit využívať špičkovú infraštruktúru, riešenia umelej inteligencie a dátovej analýzy Google Cloud, ako aj zjednodušiť svoju digitálnu architektúru a zlepšiť produkty a služby na 13 kľúčových trhoch banky.

Pre UniCredit predstavuje toto partnerstvo významnú investíciu do cloudovej infraštruktúry – napĺňa jeden z kľúčových pilierov digitálnej stratégie banky, ktorá zahŕňa presun veľkej časti aplikačného prostredia vrátane starších systémov v rámci skupiny na škálovateľnú a bezpečnú platformu Google Cloud.

Dohoda zabezpečí postupný prechod všetkých 13 bánk skupiny UniCredit na službu Google Cloud, čím im poskytne jednotný technologický základ, vyššiu škálovateľnosť a flexibilitu potrebnú na ambiciózne plány rastu a inovácie. Výhodou je aj technologická flexibilita riešenia Google Cloud, vďaka ktorej sa UniCredit môže ľahko prispôsobiť a expandovať na nové trhy alebo akvizície.

UniCredit zároveň využije Google Cloud ako novú platformu na prevádzku AI – nasadí pokročilé technológie spoločnosti Google vrátane platformy Vertex AI a modelov Gemini. Banka plánuje tieto technológie využívať na vývoj a zlepšovanie nových služieb, zefektívnenie interných procesov a vytváranie špičkovej zákazníckej skúsenosti. Medzi potenciálne oblasti využitia patrí investičné poradenstvo, inteligentná zákaznícka podpora, prevádzková optimalizácia, prevencia finančnej kriminality a vývoj nových produktov AI.

Okrem hlavnej oblasti cloudu memorandom zavádza aj širšie strategické obchodné partnerstvo so spoločnosťou Google Cloud, ktoré umožní UniCredit preskúmať ďalšie služby z portfólia Google, ako je napríklad platforma Google Maps Platform, s cieľom obohatiť zákaznícku skúsenosť a optimalizovať prevádzkové procesy. Ide o dôležitý míľnik v digitálnej transformácii banky.

„Toto strategické partnerstvo so spoločnosťou Google Cloud je kľúčovým krokom na našej ceste stať sa bankou budúcnosti pre Európu,“ uviedol Andrea Orcel, generálny riaditeľ skupiny UniCredit. „V súlade s našou stratégiou jedného partnera sme hľadali to najlepšie – a v spoločnosti Google sme to našli. Ich špičkové cloudové, AI a dátové nástroje podporia našu digitálnu transformáciu, zlepšia ponuku pre klientov, zefektívnia naše operácie a prinesú novú éru inovácií založených na údajoch.“

„Partnerstvo so spoločnosťou Google Cloud je pre UniCredit odvážnym krokom – výrazne posilňujeme našu technologickú pozíciu v oblastiach, ako je AI, dáta a virtualizovaná infraštruktúra na 13 kľúčových trhoch,“ doplnil Ali Khan, riaditeľ pre digitalizáciu a informačné technológie skupiny UniCredit. „Navyše tak robíme spôsobom, ktorý spĺňa naše požiadavky na kybernetickú bezpečnosť a odolnosť. Google Cloud ešte viac posilní technologické inovácie, ktoré prinášame na operatívnej úrovni aj smerom k našim klientom.“

„Teší ma toto partnerstvo a všetky príležitostí, ktoré prinesie spoločnosti UniCredit aj Google,“ uviedla Tara Brady, prezidentka pro EMEA, Google Cloud. „Google Cloud je lídrom v oblasti bezpečnej AI technológie pre finančný sektor v Európe. Vďaka týmto nástrojom môže UniCredit urýchliť inovácie, zefektívniť operácie a posilniť svoju digitálnu transformáciu, čo jej umožní uspieť na súčasnom dynamickom trhu.“

„Umelá inteligencia prináša obrovské príležitosti na transformáciu a rast podnikov. Pre organizácie, ktoré aktívne využívajú jej potenciál, znamená významný ekonomický prínos. Sme hrdí na to, že môžeme byť partnerom spoločnosti UniCredit pri modernizácii jej činností, vývoji inovatívnych produktov a podpore jej udržateľného rastu,“ uviedla Ruth Porat, prezidentka a investičná riaditeľka spoločnosti Alphabet a Google.

Stratégia rastu spoločnosti UniCredit je postavená na investovaní do vlastných ľudí. V rámci dohody pomôže Google Cloud realizovať rozsiahly program digitálneho vzdelávania v oblasti IT a obchodu pre zamestnancov UniCredit vo všetkých 13 európskych krajinách. Cieľom tejto spoločnej iniciatívy je rozvíjať digitálne znalosti, zručnosti a myslenie potrebné na plné využitie éry cloudového bankovníctva a bankovníctva s umelou inteligenciou a uvoľnenie digitálneho potenciálu spoločnosti UniCredit.