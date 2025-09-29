UniCredit dominuje v regióne strednej a východnej Európy s dvanástimi oceneniami

Skupinu opäť ocenil časopis Euromoney v rámci svojich prestížnych výročných cien FX Awards, ako aj v prieskume Cash Management Survey. Tieto ocenenia potvrdili neustály progres a odhodlanie skupiny poskytovať klientom v celej Európe tie najlepšie riešenia vo svojej triede.
Časopis Euromoney oznámil výsledky svojho referenčného prieskumu klientov v oblasti obchodovania s cudzími menami a správy hotovosti za rok 2025. Opätovne potvrdil vedúcu pozíciu UniCredit na kľúčových trhoch v oboch segmentoch.
V rámci súťaže FX Awards získal UniCredit celkovo šesť ocenení:
- Najlepšia devízová banka v strednej a východnej Európe v oblasti klientskych služieb
- Najlepšia banka v Taliansku pre platby v cudzej mene
- Najlepšia rakúska devízová banka pre podniky
- Najlepšia devízová banka v Českej republike
- Najlepšia devízová banka v Maďarsku
- Najlepšia devízová banka v Rumunsku
Tieto ocenenia odrážajú strategickú víziu, ktorá kladie klientov do centra pozornosti a využíva digitálne inovácie ako katalyzátor rastu. Vlastná platforma UniCredit pre obchodovanie s cudzími menami, UCTrader, naďalej poskytuje bezproblémové, bezpečné a prispôsobiteľné služby inštitucionálnym klientom, korporáciám a malým a stredným podnikom.
„Toto ocenenie odráža našu silnú prítomnosť v regióne strednej a východnej Európy, vďaka čomu môžeme našim klientom pomáhať orientovať sa na devízových trhoch, a to poskytovaním aktuálnych informácií a plynulým vykonávaním obchodov prispôsobených ich meniacim sa potrebám. Táto bezprostredná blízkosť v kombinácii s našou centralizovanou globálnou produktovou platformou a neustálymi investíciami do digitálnych nástrojov nám umožňujú poskytovať optimálne riešenia. Klient zostáva aj naďalej v centre všetkého, čo robíme.“
– Anatolij Švedov, riaditeľ divízie FICC Sales & Trading
V prieskume Cash Management Survey bolo oslovených viac ako 30 000 klientov a tí vybrali UniCredit ako najlepšiu banku v oblasti správy hotovosti v šiestich krajinách. Potvrdili tak silu franšízy skupiny v strednej a východnej Európe:
- Rakúsko
- Bosna a Hercegovina
- Chorvátsko
- Rumunsko
- Slovenská republika
- Slovinsko
„Sme hrdí na dôveru, ktorú nám naši klienti stále preukazujú – a je fantastické vidieť, že nás naďalej považujú za najlepších vo svojej triede, najmä v regióne strednej a východnej Európy. Tieto výsledky dokazujú silu našej banky, oddanosť našich tímov a silu našich neustálych investícií do digitálnych kanálov – to všetko nám pomáha stať sa prvou voľbou pre platby v celej Európe.“
– Raphael Barisaac, riaditeľ divízie Global Payments & Cash Management