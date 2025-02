Umierame na rakovinu zbytočne? Najnovšie údaje o Slovensku sú priam alarmujúce!

Foto: pexels.com/Thirdman (ilustračné)

Slovensko má jednu z najvyšších mier úmrtnosti na rakovinu v celej Európskej únii. Na rozdiel od iných krajín EÚ, kde sa kladie väčší dôraz na prevenciu, naša krajina vynakladá viac financií na liečbu v pokročilých štádiách, čo zvyšuje náklady na zdravotnícky systém. Celkovo sme tak skončili veľmi zle.

Najnovšia správa Country Cancer Profiles 2025, vydaná v rámci Európskeho registra nerovností v onkológii, prináša dôležité poznatky o stave onkologickej starostlivosti na Slovensku. Okrem medicínskych štatistík zdôrazňuje aj ekonomické výzvy, s ktorými sa krajina potýka v snahe zlepšiť prevenciu, diagnostiku a liečbu rakoviny.

Slovensko hlboko pod priemerom EÚ

Slovensko má jednu z najvyšších mier úmrtnosti na rakovinu v EÚ – 275 úmrtí na 100 000 obyvateľov, pričom mužská populácia je postihnutá výraznejšie ako ženská. Hoci úmrtnosť v posledných rokoch klesla, stále je vyššia ako európsky priemer​.

Onkologické ochorenia predstavujú pre slovenský zdravotnícky systém výraznú finančnú záťaž, pričom náklady na starostlivosť o onkologických pacientov v posledných rokoch prudko rastú. Financovanie zdravotníctva je kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim kvalitu starostlivosti o pacientov s rakovinou. Naša krajina investuje do zdravotnej starostlivosti len 7,7 percent HDP, čo je výrazne menej ako priemer EÚ na úrovni 10,4 percent.

Slovensko sa v nasledujúcich desaťročiach pripravuje na výrazný nárast nákladov spojených s onkologickou starostlivosťou. Podľa aktuálneho onkologického profilu krajiny, sa očakáva zvýšenie zdravotných výdavkov na rakovinovú liečbu na obyvateľa o 78 percent do roku 2050. To predstavuje jedno z najvýraznejších navýšení v rámci celej EÚ, kde sa priemer odhaduje na 59 percent.

Náklady na onkologickú liečbu v číslach

V rokoch 2015 – 2022 boli priemerné náklady na liečbu počas prvých 12 mesiacov od diagnostikovania rakoviny na Slovensku 11 695 eur na pacienta. Táto suma zahŕňa všetky výdavky hradené zdravotnými poisťovňami – od nemocničnej a ambulantnej starostlivosti až po lieky a diagnostické testy. Napriek tomu výdavky na onkológiu ostávajú v porovnaní s priemerom EÚ na nižšej úrovni, čo môže naznačovať obmedzený prístup k moderným liečebným metódam.

V roku 2022 Slovensko vynaložilo na onkologickú starostlivosť celkovo 478 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 28 percent oproti roku 2018. Zaujímavým faktom je, že najrýchlejšie rástli výdavky na ambulantnú starostlivosť, ktoré sa zvýšili až o 53 percent, zatiaľ čo výdavky na lieky narástli o 30 percent. Výdavky na nemocničnú onkologickú starostlivosť sa však zvýšili len mierne, o 5 percent.

Tieto údaje ukazujú, že hoci sa do ambulantnej liečby investuje viac, nemocnice stále bojujú s obmedzenými zdrojmi, ktoré by mohli prispieť k rýchlejšej a modernejšej liečbe pacientov. Tento trend je dôležitý aj z pohľadu efektivity výdavkov – investície do ambulantnej starostlivosti a včasnej diagnostiky môžu v dlhodobom horizonte znížiť finančnú záťaž nemocníc.

Podľa modelov OECD sa celkové výdavky na zdravotnú starostlivosť spôsobené onkologickými ochoreniami zvýšia v priemere o 40 eur na osobu ročne v parite kúpnej sily. Tento nárast je však stále výrazne nižší ako priemer EÚ, kde sa očakáva 242 eur na obyvateľa.

Rast výdavkov na starostlivosť o pacientov s rakovinou prsníka

V roku 2022 Slovensko vynaložilo na liečbu pacientov s rakovinou prsníka 36,6 milióna eur na lieky, 27 miliónov eur na ambulantnú starostlivosť a 13,8 milióna eur na hospitalizácie. Celkové výdavky na túto diagnózu vzrástli od roku 2014 o 83 percent, pričom najrýchlejší rast zaznamenali výdavky na lieky (+114 percent). Regionálne rozdiely vo výdavkoch sú pritom značné – napríklad v Bratislavskom kraji boli priemerné náklady na prvých šesť mesiacov starostlivosti 8 840 eur na pacienta, zatiaľ čo v Banskobystrickom kraji len 6 900 eur.

Rakovina spôsobuje vysokú mieru depresie

Onkologické ochorenia nemajú iba fyzický, ale aj vážny psychický dopad na pacientov. Podľa modelov OECD sa v období 2023 – 2050 očakáva nárast depresie súvisiacej s rakovinou na 30 prípadov na 100 000 obyvateľov ročne, čo je druhá najvyššia hodnota v EÚ (hneď po Portugalsku). Vysoká miera depresie je spôsobená nielen samotným ochorením a vedľajšími účinkami liečby, ale aj obmedzenými možnosťami psychologickej podpory, ktorú pacienti v procese liečby a rekonvalescencie dostávajú.

Súčasná situácia na Slovensku poukazuje na potrebu rozšírenia programov psychologickej starostlivosti, ktoré by pacientom pomohli lepšie zvládať psychické dopady choroby a liečby. Hoci už existujú niektoré iniciatívy na podporu duševného zdravia onkologických pacientov, celkovo sú tieto služby stále nedostatočné a mnohí pacienti k ním nemajú prístup.

Dopady rakoviny na ekonomiku

Onkologické ochorenia majú na Slovensku nielen zdravotné, ale aj ekonomické dôsledky. Odhaduje sa, že medzi rokmi 2023 a 2050 dôjde v priemere k strate 206 pracovníkov v ekvivalente plného pracovného času na 100 000 obyvateľov v dôsledku zamestnaneckých výpadkov spôsobených rakovinou. To je výrazne viac ako priemer EÚ, ktorý je 178 ekvivalentov.

Paliatívna starostlivosť na Slovensku zaznamenala určité zlepšenia vďaka legislatívnym zmenám v roku 2022, ktoré priniesli zvýšenie platieb za tieto služby. Napríklad platba za návštevu mobilného hospicu sa zvýšila z 12 eur na 60 eur a platba za deň pobytu v hospici vzrástla zo 67 eur na 100 eur. Napriek tomu je dostupnosť paliatívnej starostlivosti stále pod odporúčanou úrovňou.

Financovanie onkologickej starostlivosti a výzvy do budúcnosti

Slovensko čelí dôležitej výzve, ako efektívne alokovať finančné prostriedky do onkologickej starostlivosti. V roku 2022 boli zavedené nové pravidlá pre zmluvy s farmaceutickými spoločnosťami, ktoré majú zabezpečiť efektívnejšie nakladanie s výdavkami na lieky. Farmaceutické firmy budú musieť vracať peniaze zdravotným poisťovniam, ak nebudú splnené dohodnuté výkonnostné ciele. Napriek tomu neexistuje jednotný systém monitorovania údajov, čo vedie k vyšším výdavkom, než sa pôvodne predpokladalo.

Na rozdiel od niektorých oblastí zdravotníctva sa onkológia v súčasnosti nezameriava na úspory nákladov. Naopak, očakáva sa, že výdavky budú rásť s pribúdajúcim počtom diagnostikovaných prípadov a zvyšujúcimi sa nárokmi na modernú liečbu. V tomto smere je dôležité, aby Slovensko strategicky plánovalo svoje investície do zdravotnej infraštruktúry a zabezpečilo udržateľnosť financovania onkologickej starostlivosti v nasledujúcich desaťročiach.