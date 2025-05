Ukrajina v EÚ? Pre Slovensko to môže byť zlatá baňa ešte pred jej vstupom!

Vlajka Európskej únie a Ukrajiny. Foto: TASR/DPA

Slovensko má šancu výrazne získať, ak sa Ukrajina stane členom Európskej únie. Nová analýza úradu podpredsedu vlády Petra Kmeca odhaľuje konkrétne výhody v oblasti pracovnej sily, infraštruktúry, obchodu či geopolitiky. Presný termín vstupu Ukrajiny do únie síce ešte nepoznáme, ale pripravovať sa na tento krok by sme sa mali podľa vládneho materiálu už teraz. Kľúčové príležitosti sa črtajú aj po skončení vojny, napríklad pre naše automobilky.

Konkrétne oblasti, v ktorých by Slovensko mohlo profitovať z členstva Ukrajiny v EÚ, priniesol materiál podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca. Ten pripravil analýzu dopadov a príležitostí z ďalšieho rozširovania Európskej únie, a to hlavne o Ukrajinu. Materiál rezort podpredsedu vlády aktuálne predložil do pripomienkového konania.

Hlavným cieľom pripraveného materiálu je identifikovať príležitosti a výzvy spojené s potenciálnym rozšírením Európskej únie o Ukrajinu. „Vzhľadom na to, že by išlo o prvé rozšírenie od vstupu Slovenskej republiky do EÚ, pri ktorom kandidátska krajina priamo hraničí s územím Slovenska, predstavuje vstup Ukrajiny do Európskej únie pre Slovenskú republiku jedinečnú príležitosť – najmä v oblastiach ako medzinárodný obchod, regionálny rozvoj, riešenie problémov s nedostatkom pracovnej sily či nepriaznivým demografickým vývojom,“ uvádza úrad podpredsedu vlády.

Hoci presný termín vstupu Ukrajiny do EÚ zatiaľ nebol určený, predpokladaný časový rámec medzi rokmi 2030 a 2035 poskytuje Slovensku podľa materiálu priestor na prípravu a nastavenie procesov tak, aby dokázalo túto príležitosť efektívne využiť. Slovensko by pritom mohlo z rozširovania EÚ ťažiť ešte pred samotným vstupom Ukrajiny do tohto klubu.

„Ako najväčšia kandidátska krajina disponuje Ukrajina značným geopolitickým a ekonomickým potenciálom, ktorý môže pozitívne ovplyvniť nielen región, ale aj širší európsky priestor. Ekonomický vplyv Ukrajiny ako kandidátskej krajiny sa začne prejavovať už niekoľko rokov pred jej oficiálnym vstupom do EÚ, čo Slovensku poskytuje príležitosť včas využívať tento potenciál,“ uvádza sa v analýze.

Proces integrácie Ukrajiny do EÚ už začal a závisí od Slovenska, do akej miery dokáže kontrolovať dôsledky, ktoré tento proces prinesie. Podľa úradu podpredsedu vlády je nevyhnutné, aby sme už teraz začali intenzívne pripravovať stratégie na zvládnutie výziev spojených so vstupom Ukrajiny do EÚ.

A ako konkrétne by sme mohli ťažiť zo vstupu nášho východného suseda do EÚ? Občania Ukrajiny predstavujú podľa pripravenej analýzy významný zdroj potenciálnej pracovnej sily na obsadenie voľných pracovných pozícií, ktoré nie je dlhodobo možné obsadiť domácou pracovnou silou, či už ide o nekvalifikovaných, ale najmä kvalifikovaných pracovníkov. Slovensko by preto malo identifikovať spôsoby, ako efektívne integrovať občanov z Ukrajiny, najmä, nie však výlučne v prihraničných regiónoch.

Z obnovy Ukrajiny by mohli ťažiť viaceré sektory

Po ukončení vojny navyše náš sused pravdepodobne zaznamená zvýšený dopyt po drahších tovaroch a službách, ako sú automobily, kvalitné stavebné materiály, technologické riešenia a sofistikované priemyselné zariadenia. Tento trend bude podporený nielen obnovou krajiny, ale aj rastom životnej úrovne a postupným prispôsobovaním sa štandardom EÚ v prípade úspešného integračného procesu. Pre Slovensko, ktoré je tradične silné v automobilovej výrobe, môže tento vývoj predstavovať významnú príležitosť.

Navyše, aj očakávaná povojnová obnova Ukrajiny predstavuje významnú príležitosť pre slovenské podniky v strategických sektoroch. “Stavebníctvo môže profitovať z dopytu po montovaných domoch a konštrukciách s krátkym časom výstavby. Energetika a energetická infraštruktúra budú po vojne pre Ukrajinu kľúčovými sektormi, pričom ich obnova má strategický význam aj pre Slovensko vzhľadom na prepojenosť prenosových sústav,“ dodáva úrad podpredsedu vlády.

