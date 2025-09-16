Ukrajina plánuje rekordný rozpočtový deficit: Väčšina peňazí pôjde na obranu v roku 2026

Ukrajinská vláda pripravila návrh rozpočtu na budúci rok, ktorý počíta s deficitom vyše 18 % hrubého domáceho produktu (HDP). Uviedla to premiérka Julia Svyrydenková s tým, že výdavky na obranu sa zvýšia. Informovala o tom agentúra Reuters.
Rozpočet počíta s príjmami vo výške 2,8 bilióna hrivien, čo v prepočte predstavuje 67 miliárd USD (56,94 miliardy eur). Výdavky by však mali dosiahnuť 4,8 bilióna hrivien. Rozpočtový deficit je plánovaný na úrovni 18,4 % HDP.
Podľa Svyrydenkovej musí byť v tejto situácii celá Ukrajina za armádou. To odráža aj navrhovaný rozpočet. „Kľúčovou prioritou je bezpečnosť a obrana,“ uviedla.
Čo sa týka príjmov, v roku 2026 plánuje ukrajinská vláda ich zvýšenie zhruba o 447 miliárd hrivien, dodala premiérka. Jednotlivé opatrenia však nezverejnila.
Prakticky všetky ukrajinské príjmy budú smerovať do armády. Výdavky na obranu by mali vzrásť o 168,6 miliardy hrivien na zhruba 2,8 bilióna hrivien. To znamená 27,2 % HDP. Vláda okrem toho plánuje vyčleniť 44,3 miliardy hrivien na domácu produkciu zbraní.