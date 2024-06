Turecko víta vyradenie zo zoznamu krajín, ktoré umožňujú pranie špinavých peňazí

Turecké bankovky. Foto: unsplash.com/Omid Armin

Turecko v piatok privítalo rozhodnutie medzinárodného dozorného orgánu odstrániť ho z tzv. „sivého zoznamu“ krajín, ktoré plne nezaviedli opatrenia na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Oznámenie finančnej akčnej skupiny (Financial Action Task Force, FATF) so sídlom v Singapure by mohlo podporiť zahraničné investície v Turecku, ktoré sa snaží zotaviť z hlbokého hospodárskeho poklesu.

„Podarilo sa nám to,“ napísal turecký minister financií Mehmet Simsek na platforme X.

Viceprezident Cevdet Yilmaz dodal, že sa vďaka tomu zvýši dôvera medzinárodných investorov v turecký finančný systém. Rozhodnutie FAFT tak bude mať mimoriadne pozitívne dôsledky pre finančný sektor a ekonomiku.

Zaradenie na zoznam môže odstrašiť investorov a veriteľov

Zaradenie na zoznam FATF môže totiž odstrašiť investorov a veriteľov a poškodiť tak export, produkciu a spotrebu. Môže to takisto spôsobiť, že globálne banky budú opatrné pri obchodovaní s danou krajinou.

Prezident FATF T. Raja Kumar, ktorý končí svoje dvojročné funkčné obdobie, uviedol, že Turecko bolo vyradené zo zoznamu, keďže dosiahlo „významný pokrok“.

Tím FATF navštívil Turecko v máji a potvrdil, že krajina podnikla kroky na zlepšenie boja proti praniu špinavých peňazí, pričom sa snažila vyriešiť všetky sporné body.

Na zoznam pridali Monako a Venezuelu

Kumar ako príklad uviedol zložité vyšetrovanie a trestné stíhanie v súvislosti s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu v Turecku. Turecko bolo na zoznam zaradené v roku 2021.

Skupina FATF odstránila zo zoznamu aj Jamajku, ale zároveň naň pridala Monako a Venezuelu. Spojené arabské emiráty boli zo zoznamu vyradené začiatkom tohto roka.