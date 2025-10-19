Tržby a úvery slovenských podnikov rastú: NBS upozorňuje na nové trendy v roku 2025

Ilustračné foto. Foto: freepik.com/jcomp
Ilustračné foto. Foto: freepik.com/jcomp
autor logo


TASR

Tržby podnikov na Slovensku pokračovali v raste aj v druhom štvrťroku tohto roka, pričom sa držal blízko 6 %. Naďalej rástlo aj čerpanie úverov podnikmi. K júlu 2025 sa objem podnikových úverov medziročne zvýšil o 6,3 %. Druhý kvartál roka pritom poznačila politika prebiehajúcich obchodných vojen, čo sa podpísalo aj na vývoji sentimentu v ekonomike. Konštatovala to Národná banka Slovenska (NBS) v aktuálnom makroprudenciálnom komentári, ktorý sa venuje vývoju a rizikám vo finančnom sektore.

„Napriek zrýchleniu medziročného rastu boli mesačné prírastky podnikových úverov v druhom štvrťroku nižšie v porovnaní s prvým štvrťrokom. Stále však nad priemerom predchádzajúcich rokov,“ zhodnotila centrálna banka. K akcelerácii medziročného rastu podnikových úverov prispela aj nižšia porovnávacia báza.

Mohlo by vás zaujímať:
Reklama
Trendujúce články

Rastie pritom dopyt podnikov po úveroch. Tento záver podporujú aj prieskumy medzi firmami, ktoré naznačujú zvyšujúci sa podiel podnikov, ktoré žiadali o úver. Záujem mali hlavne o prevádzkové financovanie. „Júlová dynamika objemu podnikových úverov bola na pomery krajín EÚ nadpriemerná, kým pri krajinách strednej a východnej Európy boli bežné aj rýchlejšie rasty úverov,“ priblížila NBS s tým, že nižší rast úverov v regióne evidujú len v Slovinsku a Maďarsku.

Úverový rast je podľa nej ťahaný hlavne mikropodnikmi a čerpaním veľkých objemov vybranými podnikmi. Kategória mikropodnikov je stabilnou zložkou celkovej úverovej aktivity v podnikovom sektore, pričom ich príspevok k medziročnému rastu je viac ako tretinový, vyčíslila centrálna banka.

„Druhou výraznou zložkou sú jednorazové čerpania veľkých objemov vybranými podnikmi, ktoré sú prítomné prevažne v kategórii veľkých podnikov. Objem úverov poskytnutých skupine veľkých podnikov bez týchto výrazných čerpaní stagnuje už dva roky,“ konštatovala NBS.

Stagnáciu objemu úverov možno podľa nej pozorovať aj v prípade sektora komerčných nehnuteľností, kde naďalej prevláda opatrnosť. „Z pohľadu odvetvového členenia majú na raste úverov najväčšie zastúpenie vybrané služby, obchod a stavebníctvo. V priemysle je tok úverov utlmený,“ doplnila centrálna banka.

Poukázala aj na to, že podiel zlyhaných podnikových úverov sa v roku 2025 významne nemenil. K určitej korekcii došlo v prípade malých a stredných podnikov, kde bolo prítomné zhoršovanie kreditnej kvality.

Viac o téme: ekonomika , finančný sektor , komerčné nehnuteľnosti , Národná banka Slovenska NBS , obchod , podniky , stavebníctvo , tržby , úvery

Nahlásiť chybu v článku

Súvisiace články

Aktuálne správy