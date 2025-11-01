Odstránenie diskriminácie matiek na dôchodku je už len krok od definitívneho schválenia. Aj keď samotný proces prepočítania a následného zvýšenia dôchodkov matiek, ktoré vychovali deti, bude trvať niekoľko rokov, minister práce avizuje, že neprídu ani o cent.
Parlament už novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá by mala priniesť odstránenie diskriminácie matiek na dôchodku, posunul do druhého čítania. Je tak už len posledný krok od schválenia a účinná by mala byť od začiatku budúceho roka.
Nový systém podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša zabezpečí, že sa na matky na dôchodku bude pozerať, ako keby pracovali aj počas obdobia na materskej či rodičovskej dovolenke. Nové pravidlá budú pritom platiť pre súčasne dôchodkyne, pracujúce matky, ale aj budúce mamičky.
Seniorkám, ktoré už poberajú dôchodky, sa tak na základe pripravenej legislatívy budú penzie prepočítavať a následne zvyšovať. Nebude to však hneď, zákon počíta pre Sociálnu poisťovňu s maximálne 5-ročným obdobím, ktoré na to bude môcť využiť.
Podľa ministra práce bude Sociálna poisťovňa potrebovať určitý čas na prípravu a následne na prepočet dôchodkov. V praxi by to však malo trvať kratšie ako spomínaných 5 rokov. „My pevne veríme, že Sociálna poisťovňa to stihne oveľa rýchlejšie. Začneme tými najstaršími ročníkmi a hlavne s platnosťou od 1. 1. 2026. Čiže aj keby sme ten dôchodok prepočítali až v roku 2027, tak všetko seniori dostanú už od 1. 1. 2026, čiže neprídu ani o jeden cent,“ vyhlásil tento týždeň na tlačovej besede Tomáš.
Súhlasíte s prepočítaním dôchodkov pre matky, ktoré vychovali deti?
Stanovené obdobie piatich rokov na prepočet vychádza z náročnosti celého procesu. Sociálna poisťovňa totiž podľa ministra práce bude musieť prepočítať zhruba 1 milión dôchodkov a má určité technické obmedzenia. Kompetentní však podľa jeho slov budú tlačiť na to, aby to išlo rýchlo.
A čo by nové pravidlá mali v praxi znamenať pre dôchodky súčasných senioriek? Ich penzie by sa mohli po spätnom prepočítaní zvýšiť aj o niekoľko stoviek eur. Napríklad, pri práci za priemernú mzdu počas života a vychovaní dvoch detí, by sa mohli ich dôchodky zvýšiť o 300 eur ročne. V prípade, ak pracovali napríklad za 1,5-násobok priemernej mzdy a vychovali až tri deti, ich penzie by sa mohli zvýšiť až o 600 eur ročne, čo v priemere znamená mesačné zvýšenie dôchodku o 50 eur.