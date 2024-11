Trumpove clá by mohli výrazne zabrzdiť rast britskej ekonomiky

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Simon Frederic

Pomalé tempo hospodárskeho rastu vo Veľkej Británii by sa mohlo znížiť o viac ako polovicu, ak Donald Trump po návrate do Bieleho domu splní volebné sľuby a zavedie rozsiahle dovozné clá.

Britská ekonomika podľa aktuálnych prognóz posilní v budúcom roku len o 1,2 % a v roku 2026 mierne zrýchli rast na 1,4 %, oznámil v stredu britský Národný inštitút pre ekonomický a sociálny výskum (NIESR). Spojené kráľovstvo, ktoré je mimoriadne citlivé na zmeny v globálnych obchodných tokoch, by však v budúcom roku mohlo zaznamenať hospodársky rast len na úrovni 0,4 %, ak USA zavedú clá, aké prisľúbil Trump, uviedol Ahmet Kaya, hlavný ekonóm NIESR. Ak by nová administratíva v USA uvalila clá vo výške 60 % na čínsky dovoz a 10 % na dovoz z ostatných častí sveta, negatívne dôsledky by pocítila globálna ekonomika ako celok, dodal.

„Relatívnu stabilitu vážne ohrozuje potenciálne zvýšenie dovozných ciel v Spojených štátoch,“ povedal Kaya počas prezentácie najnovších prognóz NIESR. Britská centrálna banka (Bank of England, BoE) by podľa neho pravdepodobne musela zvýšiť úrokové sadzby, aby čelila rastu cien spôsobenému vyššími clami v USA. Inflácia by aj tak počas dvoch rokov zrejme vzrástla o dva až tri percentuálne body, dodal ekonóm. Takýto nárast nákladov na pôžičky by bol veľkou ranou pre plány novej britskej vlády využiť na financovanie zvýšených výdavkov okrem daní aj nové úvery.