Trumpove clá by mohli spôsobiť narušenie globálneho obchodu, tvrdí Nagel

Donald Trump Foto: TASR/Michal Svítok

Guvernér nemeckej centrálnej banky (Bundesbank) Joachim Nagel v pondelok vyjadril obavy z narušenia svetového obchodu v prípade, že novozvolený americký prezident zrealizuje svoje plány a zvýši dovozné clá. Informuje správa z agentúry DPA.

„Ak vláda USA tieto sľuby uvedie do praxe, mohlo by to predstavovať významný zlom pre medzinárodný obchodný poriadok,“ povedal Nagel na konferencii v Tokiu. „Ak niektorá krajina prudko zvýši clá a dotknuté krajiny prijmú odvetné opatrenia, mohli by sa výrazne zvýšiť inflačné tlaky,“ dodal. Ak by sa medzinárodné napätie zvýšilo, centrálne banky budú mať k dispozícii všetky nástroje, ktoré potrebujú na reakciu, ubezpečoval Nagel, ktorý je zároveň členom Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB).

„Pre Eurosystém by citeľné zníženie globálnej integrácie v konečnom dôsledku znamenalo, že by musel zvýšiť úrokové sadzby, aby udržal infláciu pod kontrolou,“ uzavrel šéf Bundesbanky.

Trump oznámil, že po návrate do Bieleho domu zavedie nové clá vo výške 10 až 20 % na dovoz z Európy a 60 % na dovoz z Číny.